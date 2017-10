Regionalsport See Ost Beide Handballteams müssen am Wochenende auswärts ran

Beide Handballteams müssen am Wochenende auswärts ran

Regionalsport See Ost

Bezirksliga-Handballerinnen der TSG Ailingen kämpfen beim TSF Ludwigsfeld um die Punkte, die HSG-Frauen fahren zum Tabellenführer TG Biberach II.

Handball-Bezirksliga, Frauen: TSF Ludwigsfeld – TSG Ailingen (Samstag, 17 Uhr). – Die TSG-Handballerinnen stehen am Wochenende vor einem sehr schweren Auswärtsspiel. "Grippewelle, Verletzungen und der Studiumbeginn machen uns große Sorgen", sagt der TSG-Trainer Richard Darga. "Im Moment stehen mir nur neun Frauen zur Verfügung. Trotzdem werden wir Alles geben und gemeinsam bis zum Umfallen kämpfen." In den ersten beiden Partien hatten die TSG-Damen mit Nervosität und Unsicherheit zu kämpfen. "Wir wollen die Unsicherheit ablegen und in den nächsten Spielen weiter zusammenwachsen." Ludwigsfeld gestaltete den Saisonauftakt erfolgreich. Gegen den TV Kressbronn wurde ein knapper Auswärtssieg erspielt (25:23). Sicherlich werden die Ulmerinnen alles geben, auch vor heimischen Publikum erfolgreich zu sein.

HSG beim Spitzenreiter

TG Biberach II – HSG Friedrichshafen-Fischbach (Samstag, 15.30 Uhr). – Am Wochenende steht für die HSG-Handballerinnen das erste Auswärtsspiel auf dem Plan. Sie sind beim Aufsteiger TG Biberach II zu Gast. Nach enormer Personalnot zum Saisonauftakt gegen Ailingen entspannt sich die Situation ein wenig. Zwar spielen die A-Juniorinnen und die zweite Mannschaft parallel, doch Annika Rist, Helena Pechar, Lea Scharr und Nadine Rölli stehen wieder zur Verfügung. Die HSG-Damen müssen sich vor allem im Angriff steigern und mehr Torgefahr entwickeln. Die Württembergligareserve ist gut in die Saison gestartet. Zum Saisonauftakt gab es einen deutlichen Sieg gegen den HC Lustenau (28:14) und ein Unentschieden gegen den zweiten Aufsteiger Vöhringen. Derzeit grüßt sie von der Tabellenspitze. "Ich hoffe, dass meine Mannschaft dieses Mal früher beginnt, die Tore zu werfen. Biberach ist eine junge, hungrige Mannschaft und wird es uns sehr schwer machen wollen", warnt Coach Damir Turnadzic.