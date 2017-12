Regionalsport See Ost Begeisterung auf allen Seiten nach dem MTU-Cup

Auch die 15. Auflage des MTU-Cups ist ein Erfolg geworden. Fast alle kleinen Vereine freuen sich über ein Tor gegen die großen. Organisator Klaus Segelbacher ist zufrieden mit dem Turnier für C-Jugendfußballer.

Juniorenfußball: Der MTU-Cup ist kein Turnier wie jedes andere. Für die lokalen Mannschaften, die am jeweiligen Samstag die Möglichkeit haben, gegen die Stars von morgen zu spielen, ist er ebenso etwas Besonderes wie für die jungen Fußballer der europäischen Top-Klubs, die am Sonntag meist unter sich sind. Ein in der Spitze und Breite derart gut besetztes Turnier ist auch für sie eine Seltenheit.

Dass in neun Minuten Hallenfußball vieles möglich ist, bewiesen etliche knappe Ergebnisse, die es im Vergleich zwischen Klein und Groß gab. DerVfB Friedrichshafen (2:5 gegen Borussia Dortmund), die JSG Hege/Nonnenhorn/Bodolz (0:2 gegen Nagaoka Billboard FC, 2:7 gegen Manchester United), der TuS Immenstaad (0:2 gegen Arsenal London, 1:4 gegen Borussia Dortmund), der SV Kehlen (1:5 gegen Altinordu FK, 1:2 gegen Eintracht Frankfurt, 1:5 gegen den AC Mailand), die SG Langenargen/Eriskirch (1:8 gegen Altinordu FK), der VfB Friedrichshafen II (1:8 gegen den FC Barcelona Grana, 1:5 gegen Nagaoka Billboard FC) und das MTU Leistungszentrum (1:3 gegen Benfica Lissabon, 1:4 gegen Dinamo Zagreb) hielten in einzelnen Spielen gut mit oder durften einen Torerfolg bejubeln.

Sobald am Sonntagmorgen die Zwischenrunden beginnen, geht es um den Turniersieg. Dass die Besten des ersten Tages am zweiten nachlassen, wurde in den vergangenen Jahren des Öfteren beobachtet und war auch 2017 so. Die vier Halbfinalisten, Ajax Amsterdam, Dinamo Zagreb, Bayern München und Borussia Dortmund, hatten in ihren Vorrundengruppen die Ränge zwei oder drei belegt. Schalke mit einem starken Justin Treichel zwischen den Pfosten, Xavi Simons, der bei Instagram mehr als 750 000 Follower hat, und sein FC Barcelona „Grana“ oder die starke Frankfurter Eintracht – sie überzeugten lediglich am ersten Tag. „Manche Mannschaften haben am Vortag tolle Leistungen gezeigt, Ajax und Zagreb waren am Ende überragend“, sagt Organisator Klaus Segelbacher, der dieses Phänomen aus den Vorjahren kennt.

Wie immer war von Segelbacher, seinen Mit-Organisatoren und mehr als 250 Helfern des VfB Friedrichshafen alles bestens organisiert. Permanente Hektik, Fragen, Wünsche – der VfB-Funktionär hat 15 Jahre MTU-Cup auf dem Buckel und wird es dennoch auch bei der 16. Auflage stressig haben. Das Endspiel jedoch lässt er sich nicht entgehen. „Ich habe sehr wenige Spiele gesehen, das möchte ich in Ruhe anschauen“, sagt er Sekunden vor dem Anpfiff.

Nach dem Amsterdamer Sieg gegen Zagreb geht es direkt zur Siegerehrung, anschließend hat Segelbacher auf dem Rasen ein paar Minuten Zeit für ein Gespräch. Dabei vergeht keine Minute, in der nicht ein Vereinsvertreter zu ihm kommt. Ein Bayern-Verantwortlicher übergibt Geschenke, ein Betreuer von Chelsea vergewissert sich, dass man sich vor dem Rückflug nochmals sieht, andere verabschieden sich bereits. Vom Endspiel war der Macher begeistert. „Spannung pur, das ist super. Wenn ein Finale 5:0 ausgeht, ist es langweilig.“

Dass Ajax am Ende jubeln durfte, lag vor allem an Naci Ünüvar. Der türkischstämmige Kapitän der Niederländer erzielte unglaubliche 26 Treffer, drei davon beim 4:3-Finalsieg. Neben der Trophäe für den Torschützenkönig wurde Ünüvar auch als bester Spieler ausgezeichnet. „Ich bin sehr glücklich und freue mich über die zwei individuellen Preise“, sagte der hoffnungsvolle Nachwuchskicker nach der Siegerehrung. „Es ist ein großes, qualitativ stark besetztes Turnier. Es ist toll, dass wir Ajax so repräsentieren konnten.“

Auch die Spieler des FC Bayern München zeigten klasse Leistungen. Auffallend war die körperliche Unterlegenheit der Bayern. „Sieben Spieler aus diesem Jahrgang spielen schon höher, deswegen waren die gar nicht dabei“, erklärt Trainer Peter Wenninger. Der 2003er sei „unser stärkster Jahrgang“. Mit dem dritten Platz war der Coach zufrieden. „Körperlich waren wir vielleicht die schwächste Mannschaft des gesamten Turniers, aber spielerisch eine der besten.“ Manche Akteure aus anderen Vereinen hätten etwa das dreifache Gewicht seines Frans Krätzig. Der „kleine Blonde“ bestach dennoch durch sein aggressives Spiel und ein gutes Auge.

Wichtig für die Bayern war natürlich der Sieg im Spiel um Platz drei. Immerhin ging es gegen Borussia Dortmund. „Klar sind wir enttäuscht, dass wir nicht ins Finale gekommen sind. Aber wir freuen uns, das Turnier mit einem Sieg beendet zu haben“, erklärte der Münchener Spielführer Neziri Behar und fügt an: „Der Sieg ist besonders schön, weil es zwei Rivalen waren, die auch bei den Profis Rivalen sind.“ Jahr für Jahr begeistern diese Duelle die Zuschauer. Auch am Wochenende kamen geschätzt mehr als 7000 an beiden Tagen.

„Wir sind stolz, dass so viele Mannschaft aus Deutschland und ganz Europa hier in Friedrichshafen spielen“, sagte Oberbürgermeister Andreas Brand. Mit großer Wahrscheinlichkeit werden Klaus Segelbacher und seine Helfer auch im nächsten Jahr ein mindestens genauso gut besetztes Teilnehmerfeld auf die Beine stellen. Interessierte Teams – ob regional, national oder international – dürften Schlange stehen. Schließlich ist der MTU-Cup kein Turnier wie jedes andere.