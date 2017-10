Regionalsport See Ost Badminton-Jugend des VfB Friedrichshafen kämpft um Bezirksrangliste

Regionalsport See Ost

Elf Nachwuchs-Spieler des VfB Friedrichshafen erzielen beim zweiten Regionalranglistenturnier in Wangen gute Platzierungen.

Badminton: Beim 2. Regionalranglistenturnier der Jugend in Wangen sind elf Spielerinnen und Spieler des VfB Friedrichshafen angetreten, um sich durch gute Platzierungen die Teilnahme an der Bezirksrangliste zu erspielen. Betreut wurden sie von Abteilungsleiterin Bettina Mayer und Lara Magnus.

Stark vertreten war der VfB in der Altersklasse U13. Hier standen am Ende auch zwei VfB-Spieler ganz oben auf dem Treppchen. Julian Neumann musste sich nach zwei Siegen im Endspiel seinem Mannschaftskameraden Marius Hillebrand geschlagen geben und freute sich über seinen zweiten Platz. Bei den U-13-Mädchen standen sich im Spiel um Platz fünf die beiden VfB-Spielerinnen Emely Wellner und Leonie Braun gegenüber. Hier punktete Emely durch ihre längere Spielerfahrung.

Im mit 16 Startern stärksten Teilnehmerfeld des Turniers, bei den Jungen U15, hatte der VfB drei Spieler gemeldet. Hier stand Adrian Fichtner nach drei Siegen im Endspiel, in dem er sich seinem Gegner knapp in drei Sätzen geschlagen geben musste. Linus Zwetschke verlor das Halbfinale gegen den späteren Turniersieger. Das Spiel um Platz drei verlor er knapp in drei Sätzen. Frederic Loeser spielte um Platz neun.

Die beiden jüngsten Starter des VfB bei den Jungen U11, Fabian Braun und Pascal Vitry, trafen bereits im zweiten Spiel des Regionalranglistenturniers aufeinander. Hier siegte Fabian Braun und gewann das Duell um Platz fünf. Pascal Vitry kam auf den siebten Platz.

Vanessa Abt traf bei den Mädchen U17 gleich in ihrer ersten Begegnung auf die spätere Turniersiegerin. Nach dieser Niederlage gelang ihr im nächsten Spiel ein Sieg, bevor sie auch das Duell um Platz fünf gewann.

Eine gute Leistung zeigte auch Mikaiel Yousefi in der ältesten Klasse, den Jungen U19. Er stand nach einem Sieg und einer Niederlage im Spiel um Platz drei und wurde Vierter.