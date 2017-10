Regionalsport See Ost BItteres Remis für Brochenzell gegen den VfB II

Der VfL Brochenzell vergibt eine Vielzahl bester Chancen in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2. Der FC Dostluk Friedrichshafen schlägt die SGM Fischbach-Schnetzenhausen mit 2:0 und ist Dritter.

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: VfL Brochenzell – VfB Friedrichshafen II 1:1 (0:0). – Tore: 1:0 (70.) Meschenmoser, 1:1 (83.) Senkbeil. – Schiedsrichter: A. Senner. – Zuschauer: 200 (trotz des Sauwetters).

Beim Blick auf die Aufstellung des VfB II ist es Ralf Bühler und Kollege Rolf Weiland „schon etwas flau im Magen“ geworden. Da tummelten sich jede Menge Spieler aus dem Landesligakader. „Als ich die gesehen hatte“, kommentiert Ralf Bühler, „wäre ich mit einem Remis zufrieden gewesen“. Umso ärgerlicher für den Tabellenführer, dass er weit mehr hätte erreichen müssen. „5:1 oder 6:1“ hätte der VfL seiner Meinung nach gewinnen müssen. Und dann purzeln die Situationsbeschreibungen nur so aus ihm heraus. Die Torlatte und ein „überragender Friedrichshafener Torspieler“ verhinderten nicht nur das Debakel. Nicolai Scharr war maßgeblich daran beteiligt, dass seine Elf zur Pause und lange danach die Null hielt. Als dem VfL doch das verdiente 1:0 im alles unter Wasser setzenden Regen geglückt war, wurde diese Führung nach einer Standardsituation aus dem Gewühl heraus noch in ein bitteres Remis umgewandelt. „Die Mannschaft hat heute umgesetzt, was wir Trainer von ihr sehen wollen“, lobt Bühler seine sehr enttäuschten Mannen deshalb gerade erst recht.

FC Dostluk Friedrichshafen –SGM Fischbach-Schnetzenhausen 2:0 (1:0). – Tore: 1:0 (26.) Altinkaynak, 2:0 (74.) Kaya. – SR: Delepine. – ZS: 100.

Serkan Buz ist „sehr zufrieden“. Mit dem Resultat und vor allem damit, wie seine Spieler dieses zustande gebracht haben. „Das war definitiv schwierig“, erläutert der Dostluk-Trainer. „Fischbach ist defensiv gut gestanden, hat ein paar gute Konter gesetzt.“ Die aber verpufften, gegen einen Gastgeber, der „geduldig“ geblieben war, beim 1:0 „über rechts gut kombinierte“, bei der „guten Flanke Ibrahim Altinkaynak goldrichtig“ gestanden habe. Die Gäste behielten bis zur Pause ihre defensiver ausgerichtete Taktik bei, erst nachdem Wechsel machten sie etwas auf. Dostluk fand größere Räume, musste aber wieder lange warten, ehe mit dem 2:0 die „Partie entschieden“ war. Fischbach habe zwar noch Möglichkeiten gehabt, das Resultat zu veränderten. Aber Einhundertprozentige seien es nicht gewesen, sagt Buz, der sich nicht nur über die drei Punkte freut, sondern auch darüber, dass der FCD da oben mit dabei ist“.

SC Friedrichshafen – TSG Ailingen 0:5 (0:3). – Tore: 0:1 (14.) Graf, 0:2 (27.) Berlet, 0:3 (32.) Rutkowski, 0:4 (60.) Bitschar, 0:5 (86.) Porozov. – Schiedsrichter: Dumus. – Zuschauer: 100.

Schwierige Zeiten sind das für Hakan Sumnulu und den SC Friedrichshafen. „Das Ergebnis geht auch in dieser Höhe in Ordnung“, sagt der SC-Trainer und fügt an: Sie hätten „wegen einer großen Anzahl verletzter Spieler und denen, die aus beruflichen Gründen nicht mehr für uns spielen können“, keine konkurrenzfähige Kreisliga-A-Mannschaft. Schadensbegrenzung ist derzeit beim Tabellenletzten das Motto. Unter den jetzigen Umständen sei im Derby nicht mehr drin gewesen.

SV Oberteuringen – SV Achberg 0:5 (0:4). – Tore: 0:1 (18.) Wiesner, 0:2 (21.) Goldbrunner, 0:3 (38.) Pfersich, 0:4 (40.) Pfersich, 0:5 (59.) Giraud. – Schiedsrichter: Wagner. – Zuschauer: 80.

Schwierige Zeiten auch für Furat Yenidogan und den SV Oberteuringen. Seine Mannen zahlen immer noch Lehrgeld. „Achberg war heute für uns eine Nummer zu groß“, versucht der Coach gar nicht erst, Ausflüchte zu finden. Statt wie in den vergangenen Jahren dem SVA ein guter Gegner zu sein, „waren wir nur ein guter Sparringspartner“. Damit könnte er leben, wenn da nicht eine ärgerliche Tatsache an ihm nagt. „Das 0:3 war der Knackpunkt“, legt Yenidogan den Finger in die Wunde, „danach haben meine Spieler den Kopf hängen lassen.“ Viel schlimmer: In der ersten Hälfte habe das „Team hat die Vorgaben vermissen lassen“, sagt Yenidogan und findet doch noch einen möglichen Grund: „Wenn Technik und Taktik fehlen“, werde manchmal Kampf zum Krampf. „Vielleicht wollten meine Spieler in Stück weit zu viel.“

SG Hege/Nonnenhorn/Bodolz –TSV Eriskirch 1:0 (1:0). – Tor: 1:0 (23.) Grünenburg. – Schiedsrichter: Braunger. – Zuschauer: 150.

Thomas Kristen ist erleichtert und richtig froh, nach dieser „brisanten, intensiven, zweikampfstarken Partie zwischen dem Tabellendritten und -fünften“ alle Punkte behalten zu haben. Vergangene Saison noch, sagt der SG-Trainer, hätte seine Elf solch ein Spiel verloren. Jetzt habe sich die SG „mit aller Macht“ dagegen gewehrt – und triumphiert. Dass sie vergessen habe, „nach dem 1:0 den Sack zuzumachen“ hat mit dazu beigetragen, dass sich Thomas Kristen keine Sekunde lang auf der Bank hatte zurücklehnen können. Eriskirch versuchte mit allen Mitteln, den Ausgleich zu erzielen, habe „nie aufgegeben, den Gastgebern „einen heißen Fight“ geliefert. Kleinigkeiten hätten die Partie zweier „Gegner auf Augenhöhe“ zugunsten der Gastgeber entschieden. Im Duell „mit vielen Emotionen, Fouls und Unterbrechungen“ sei aber seine Mannschaft unterm Strích aufgrund der größeren Anzahl an Chancen „verdienter Sieger“.

TSV Neukirch – TSV Schlachters 5:1 (1:0). – Tore: 1:0 (41.) Sauter, 2:0 (54.) Sauter, 3:0 (70.) Sauter, 3:1 (76.) Hermann, 4:1 (83.) Sauter, 5:1 (93.) Schupp. – Schiedsrichter: Glowolz. – ZS: 100.

Das Ergebnis ist deutlich, der „Sieg auf alle Fälle verdient erkämpft und erspielt“, sagt Bruno Müller. Der hatte zunächst eine Abtastphase erlebt, die aber mit dem Freistoßtor beendet war. Nach dem Wechsel habe seine Mannschaft „Räume bekommen“, die vor allem ein Mann mit „schönen Toren, teilweise gut herausgespielt“ (Müller) nutzte: Manuel Sauter traf viermal. Es hätte durchaus, so Müller, nochmal eng werden können, hätte der Schiedsrichter den Strafstoß gegeben, Hermann „als lachender Dritter“ traf zum 3:1. „Wir haben aber eine schnelle Antwort gegeben“, sagt Müller über die Reaktion nach dem 1:3 beim FC.

SpVgg Lindau – Fc Friedrichshafen 2:1 (1:1). – Tore: 0:1 (16.) Federici, 1:1 (23.) Martinez-Saitner, 2:1 (78.) Martinez-Saitner. – Schiedsrichter: Bosch.

Trainer Svedar Gemaljevic war nicht zu erreichen.