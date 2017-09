Regionalsport See Ost BG-Basketballer ohne Sieg beim eigenen Turnier

Bezirksligabasketballer der BG Bodensee werden Letzter und sehen sich dennoch gut vorbereitet für die Saison, die in zwei Wochen beginnt.

Basketball: Nach einer langen Vorbereitungsphase haben sich die Bezirksliga-basketballer der BG „The Pirates“ Bodensee auf ihr Turnier in eigener Halle am Samstag gefreut. Sieben Mannschaften nahmen am mittlerweile fünften Vorbereitungsturnier teil. Die Pirates selbst stellten ein Herren- und ein U-16-Team. Außerdem dabei: TSB Ravensburg, ScanPlus Baskets Elchingen II, VfL Kirchheim (alle Landesliga), TSB Ravensburg II (Kreisliga) und das LZ Vorarlberg (U 16). Die Spielzeit pro Partie betrug zwei mal zehn Minuten.

Landesligist Ravensburg überzeugte mit einem besseren Start gegen die Piraten, die sich in den ersten Minuten schwer taten. Obwohl die Gastgeber aufwachten und eine Aufholjagd starteten, ging die Partie knapp verloren. Auch das Duell mit Kirchheim brachte den Pirates keinen Erfolg. Die Gäste zeigten ihre Klasse, kontrollierten das Spiel. Spielertrainer Thomas Häuptle verwies immer wieder darauf, das in der Vorbereitungsphase Erlernte umzusetzen und war trotz der Niederlagen in weiten Teilen zufrieden mit seiner Mannschaft.

Aber auch gegen gegen den Kreisligisten TSB Ravensburg II blieb der Sieg aus. Die Ravensburger zeigten eine kämpferische Mannschaftsleistung, bei den Pirates schlichen sich Fehler in der Offensive ein. Und das letzte Spiel, gegen Elchingen, ging aufgrund der schweren Beine und mangelnder Konzentration verloren.

In einem spannenden Duell zwischen Ravensburg, Elchingen und Kirchheim setzten sich die Ravensburger durch und feierten den Gewinn des Vorbereitungsturniers, vergangenes Jahr noch waren sie im Finale gescheitert.

Die war Halle gut besucht, fürs leibliche Wohl war gesorgt und die Atmosphäre mit Musik abgerundet. Von fast allen Mannschaften ernteten die Veranstalter Lob für den gelungenen Tag.

Die Pirates fühlen sich trotz der Niederlagen gut auf die Saison vorbereitet. Sie werden in den zwei Wochen weiter an sich arbeiten. Der erste Heimspieltag findet am 1. Oktober in der Carl-Gührer-Halle in Tettnang statt. Dort trifft die zweite Mannschaft (15 Uhr) auf den TB Sigmaringen und die erste um 17 Uhr auf den SB Heidenheim.