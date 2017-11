Regionalsport See Ost BG-Basketballer haben lange mitgehalten

Regionalsport See Ost

Bezirksligabasketballer der BG Bodensee mussten ersatzgeschwächt antreten. Ohne echten Center waren sie gegen Elchingen III am Ende chancenlos beim 73:83.

Basketball-Bezirksliga: Scan Plus Baskets Elchingen III – BG „The Pirates“ Bodensee 83:73 (22:16, 34:29, 60:55). – Ersatzgeschwächt, ohne echten Center trat die BG Bodensee beim Tabellendritten an. Das Handicap der fehlenden großen Spieler sollte mit schnellem Spiel in einen Vorteil umgewandelt werden. Die Heimmannschaft reagierte auf diesen Versuch gelassen, spielte ihre Souveränität und Erfahrung gegen die Zonenverteidigung der Pirates aus.

Zudem war das Anfangsviertel zerfahren, mit vielen Fouls auf beiden Seiten. Die Gastgeber kamen insgesamt besser damit zurecht und sicherten sich ein 22:16. Im zweiten Viertel kam dieBG besser ins Spiel, ließ aber wie in der Vorwoche zu viele einfache Korbmöglichkeiten im Schnellangriff ungenützt. In der Defensive hatte sie die Gastgeber nun besser unter Kontrolle und gestaltete das Viertel ausgeglichen. Mit fünf Punkten Differenz ging es in die Halbzeitpause (29:34).

Das dritte Viertel gestaltete sich wie das zweite. Die Pirates ließen nicht nach und die Heimmannschaft konnte sich nicht weiter absetzen. Zu Beginn des letzten Spielabschnitts erhöhten die Oberelchinger aber ihre Führung auf zehn Punkte. Zwar konnten die Pirates ein wenig aufschließen, doch die Heimmannschaft spielte ihren Vorsprung gekonnt über die Zeit.

BG Bodensee: Häuptle (13 Punkte), Huber (1), Kübler (10), McDonald, Oracevic (4), Savas (11), Tsokanas (16), Walk (10), Weyler (8).