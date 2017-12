Regionalsport See Ost Aussichtsreicher Handballnachwuchs für HSG Friedrichshafen-Fischbach

Die HSG Friedrichshafen-Fischbach ist jetzt in der Weihnachtspause. Die Bezirksligafrauen hoffen auf die Rückkehrerinnen und wollen in der Rückrunde in den oberen Teil der Tabelle.

Handball, C-Jugend, Landesliga: Der HSG-Nachwuchs geht mit einem aussichtsreichen zweiten Platz in die Weihnachtspause. Der ursprüngliche Dreikampf um die Tabellenspitze hat sich in den vergangenen Wochen zu einem Zweikampf mit der MTG Wangen entwickelt. Die MTG konnte die HSG im Hinspiel knapp schlagen, musste jedoch eine Niederlage gegen Langenau/Elchingen hinnehmen. Bereits am 13. Januar ist die handballfreie Zeit beendet, es geht zum Derby zur TG Biberach. Um im Meisterschaftsrennen zu bleiben, darf sich der HSG-Nachwuchs keine Fehler mehr erlauben.

Weibliche A-Jugend, Bezirksliga: Die A-Juniorinnen haben ihre Hinrunde ohne Punktverlust überstanden und dominieren die Liga. In sechs Spielen kassierten sie, diese Runde ohne Torhüterin, im Schnitt nur 16 Treffer pro Spiel. Im Spitzenspiel gegen die JSG Ravensburg/Weingarten zeigten die HSG-Handballerinnen eine weitere starke Leistung, setzten ein deutliches Ausrufezeichen an die Konkurrenz. Mit den beiden Neuzugängen Julia Knobel und Rieke Schermer hat der dünne Kader an Breite gewonnen. Das Team hat die Chance, sich zum zweiten Mal in Folge als Meister zu küren, doch bis dahin ist es noch ein langer Weg.

A-Jugend, Bezirksliga: Die A-Junioren gehen mit einer jungen Mannschaft ins Rennen. Fast alle Spieler gehören dem jüngeren Jahrgang an. In dieser Saison steht Lernen im Vordergrund. Dennoch konnten Erfolge erzielt werden. Im Derby gegen Ailingen gab es einen knappen Sieg (34:33). Auch gegen das Spitzenteam JSG Bodensee zeigte die Mannschaft eine starke Leistung, unterlag knapp mit 31:32. In der Rückrunde sollen weitere Punkte auf das Konto des HSG-Nachwuchs wandern.

B-Jugend, Bezirksklasse: Nachdem die Mannschaft an der Qualifikation zur Bezirksliga gescheitert war, ist die Meisterschaft das Ziel. Das Team von HSG-Trainer Nils Gorzalka besteht hauptsächlich aus dem jüngeren Jahrgang. In der Hinrunde behielt sie eine Weiße Weste, entschied auch die Spitzenduelle knapp für sich. Folgerichtig sind die B-Junioren verdienter Spitzenreiter, und die wollen in der Rückrunde in der Erfolgsspur bleiben.

Weibliche C-Jugend, Bezirksklasse: Die C-Juniorinnen haben ihre Hinrunde auf einem starken vierten Platz beendet, trotz dünnem Kader von nur acht Spielerinnen. Verlassen konnten sie sich aber regelmäßig auf die tatkräftige Unterstützung der D-Jugend. Erfahrung sammeln steht an erster Stelle, ehe im nächsten Jahr die Bezirksliga in Angriff genommen werden soll. Trotz der nicht so guten Voraussetzungen schlägt sich die Mannschaft gut, überzeugt immer wieder mit Kampfgeist und Siegeswillen. Ziel ist es, die Runde im oberen Tabellendrittel abzuschießen.

Frauen, Bezirksliga: Die Damen sind von Rundenbeginn an von Verletzungssorgen geplagt. Fast der gesamte Rückraum ist in der Hinrunde ausgefallen. Unterstützt wurde die Mannschaft immer wieder von den A-Juniorinnen, die ihre Sache sehr gut machten und an den Erfolgen maßgeblichen Anteil hatten. So steht die HSG in einer extrem ausgeglichenen Liga auf dem fünften Platz, in Schlagdistanz zu den Top drei. In der Rückrunde kehren voraussichtlich Annika Rist, Ina Diemer und Ann-Katrin Müller zurück ins Team. Außerdem meldet sich Annika Nothelfer nach einem Auslandssemester zurück im HSG-Trikot. In der Rückrunde will die Mannschaft angreifen und im oberen Teil der Tabelle landen.