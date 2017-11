Regionalsport See Ost Außergewöhnliche Erfolgsserie der Wölkis

Mit sieben Turnieren an den vergangenen zwei Wochenenden haben Susanne und Michael Wölki vom ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen wahrhaftiges Stehvermögen bewiesen.

Tanzen: Mit sieben Turnieren an den vergangenen zwei Wochenenden haben Susanne und Michael Wölki vom ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen wahrhaftiges Stehvermögen bewiesen. In Ludwigsburg und Leonberg wurden die letzten Wertungsturniere zur diesjährigen Trophy des Tanzsportverbandes Baden-Württemberg ausgetragen.

In der Standard-Sektion waren es die ersten Turniere des Paares nach seinem Aufstieg in die B-Klasse im vergangenen Jahr. Nicht nur, dass die neuen Choreographien erstmalig präsentiert wurden, auch der Frack kam zum ersten Mal zum Einsatz und sorgte für hohe Betriebs-Temperaturen und zusätzlichen Flüssigkeits-Verlust.

Waren die ersten Turniere noch von verständlicher Nervosität gekennzeichnet, so wurden Susanne und Michael Wölki über die zwei Wochenenden von Turnier zu Turnier sicherer bei ihren Darbietungen und konnten die Tänze zunehmend überzeugend darbieten. Gekrönt wurde diese Serie mit einem überraschenden vierten Platz im vierten Turnier und dem vierten Platz in der Trophy-Gesamt-Wertung.

Auch in den drei Latein-Turnieren der Senioren II Sonderklasse war ein kontinuierlicher Aufwärts-Trend des ATC-Paares bis hin zum ersten Platz am Schlusstag erkennbar. Obwohl die Wölkis ein Wertungsturnier in der Trophy-Serie fehlte, reichte es in der Gesamtwertung noch zum zweiten Platz, der mit der Silber-Medaille belohnt wurde.

"Zehn Tänze auf zunehmend hohem Niveau zu pflegen, kostet viel Zeit und Kraft, zahlt sich aber in sportlichen Erfolgen und der Freude, die man dabei erleben darf, aus", resümierte das Friedrichshafener Paar zufrieden nach seiner außergewöhnlichen Erfolgsserie