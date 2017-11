Handball Aufwärtstrend stockt bei der HSG Friedrichshafen-Fischbach

Die HSG Friedrichshafen-Fischbach unterliegt Lauterstein knapp mit 21:23. Der TSB Ravensburg hadert ein wenig mit dem 25:25 bein Landesligakellerderby in Bartenbach.

Handball-Landesliga: HSG Friedrichshafen-Fischbach – SG Lauterstein II 21:23 (11:10).

Die HSG hat ihren Aufwärtstrend nicht fortsetzen können. In einem hartumkämpften Spiel unterlagen die Gastgeber schlussendlich knapp. Gegen favorisierte Lautersteiner zeigte die Mannschaft eine ordentliche Leistung, konnte sich dennoch nicht mit zwei Punkten belohnen.

Die Gäste fanden sich in den Anfangsminuten besser zurecht, profitierten von der schlechten Chancenverwertung der Hausherren. Angeführt vom zwölffachen Torschützen Timo Funk gingen die Gäste in Führung (5:3; 15.). Doch langsam stabilisierte sich die HSG, fand immer mehr Zugriff. Im Angriff zeigte sich die Friedrichshafener Spielgemeinschaft effektiver, glich wenige Augenblicke später aus (5:5; 17.). Nun war es die HSG, die dem Spiel ihren Stempel aufdrückte. Auch Keeper Rico Göser zeigte eine starke Leistung, trug maßgeblich zum Lauf seiner Mannschaft bei. Kapitän Martin Westerholt erzielte die erste Führung (7:6; 22.), die bis zur Halbzeit hielt. Aus der Kabine kamen die Gastgeber mit mehr Dampf. Ein Doppelschlag von Martin Westerholt ließ den Abstand zum Kontrahenten anwachsen (14:11; 34.). Dennoch verpassten es die Friedrichshafener, den Vorsprung auszubauen. Lauterstein zeigte sich nur kurz beeindruckt, bevor Timo Funk erneut die Verantwortung übernahm und von der Siebenmeterlinie keine Nerven zeigte. Wenige Augenblicke später glich Lauterstein aus (15:15; 41.). Das Spiel war wieder offen. Die HSG zeigte erneut ihr großes Kämpferherz, verhinderte, dass sich Lauterstein entscheidend absetzte. Jedoch agierte sie nun vor allem im Angriff zu überhastet, scheiterte am SG-Keeper. Die Gäste wussten dies zu nutzten, Timo Funk brachte sie auf die Siegerstraße.

HSG FN-Fischbach: Göser, Morawetz (beide Tor), Kotnik (7), Westerholt (6), Eckmann (2/1), Dohrn (2), Schmidt (2/1), Rohrbeck (2), Pentzlin, Hörmann, Turnadzic.

TSV Bartenbach – TSB Ravensburg 25:25 (13:14).

Der TSB reiste mit viel Euphorie zum Tabellennachbarn. Für die Rams gab es in diesem enorm wichtigen Spiel nur ein Ziel – die Punkte mitnehmen. Dieses Ziel wurde jedoch nicht erreicht. Nach sechzig Minuten, in einer von beiden Mannschaften hektisch geführten Partie wussten die TSB-Spieler nicht, ob sie sich über den Auswärtspunkt freuen sollten, oder ob die Enttäuschung über den verloren Punkt in diesem wichtigen Spiel überwiegt.

Die Partie begann sehr positiv für Ravensburg. Nach drei Minuten lagen die Rams 2:0 in Front. Aber schon zu diesem frühen Zeitpunkt verfiel die Mannschaft wieder einmal in alte Muster. In der Defensive agierte sie zu lässig, in der Offensive schlichen sich von Minute zu Minute immer mehr technische Fehler und Fehlwürfe ein. Das große Glück der Rams war, dass auch der Gastgeber nicht ins Spiel fand, dem TSB in Sachen Ballverluste und vergebenen Torchancen in nichts nachstand. Die Zuschauer in der Göppinger Parkhaushalle bekamen ein Spiel auf schwachem Niveau zu sehen. Mitte der ersten Hälfte erspielten sich die Gastgeber einen leichten Vorsprung. Aber die Rams ließen sich nicht abschütteln. Aufgrund einer deutlich besseren Trefferquote erzielten sie wenige Sekunden vor der Pause durch Lukas Haefele sogar das 14:13.

Nach dem Seitenwechsel begann Ravensburg wieder einmal völlig unkonzentriert und hektisch. In der Offensive sorgten vor allem überhastete Abschlüsse dafür, dass Bartenbach durch einfache Tempogegenstöße der Ausgleich gelang. Aber auch ihnen unterliefen vor allem im Spielaufbau einige Fehler. Kein Team konnte sich entscheidend absetzen, die Führung wechselte nun nahezu um Minutentakt. Dies zog sich bis zur Schlussphase durch. Beide hatten nun die Siegchance. Der TSV wenige Sekunden vor Schluss. Den Wurf von der Linksaußenposition parierte aber TSB-Schlussmann Thomas Merk bärenstark, rettete das 25:25. Über die gesamte Partie gesehen ist das 25:25 sicherlich gerecht. Der TSB hatte alle Möglichkeiten zu gewinnen. Eine schwache Abschlussquote und einige Unkonzentriertheiten verhinderten den Auswärtserfolg.

TSB Ravensburg: J. Langlois (8), N. Bruder (2), Ober, Schirmer, Mathes (1), Schmiedel (3), Müller (2), Geiß (2), Gohmann (3), Schilcher (1), Haefele (3), Merk, Tosberg.