28.12.2017 03:00 SK Regionalsport See Ost Attraktive Boxkämpfe sind viel wichtiger

Am 16. Dezember, an der dritten Runde des Bodensee-Cups in der Langenargener Festhalle, war aufgrund von Unklarheiten bei der Punktwertung kein Sieger ermittelt worden. Thomas Schuler, Vorsitzender und Trainer des BT Langenargen, sind die Ligakämpfe und nicht so sehr der Gesamtsieg wichtig. Deshalb hat Dornbirn 9:8 gewonnen.