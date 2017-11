Regionalsport See Ost Andreas Schindele: Der Gegner war richtig gut

Regionalsport See Ost

Fußball-D-Junioren der SG Langenargen/Eriskirch verpassen den Aufstieg in die Bezirksstaffel. 1:3 n. V. gegen die SG Baienfurt/Baindt verloren.

Juniorenfußball, D-Jugend, Leistungsstaffel: SG Baienfurt/Baindt – SG Langenargen/Eriskirch 3:1 (1:1) n.V.. – (gbr) Im Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bezirksstaffel musste sich Langenargen/Eriskirch geschlagen geben. Damit verpassten die Nachwuchskicker das berühmte Tüpfelchen auf dem i einer sehr erfolgreichen Saison, die sie mit Rang zwei abgeschlossen hatten.

Es war kalt, nass und windig auf und rund um den Kunstrasenplatz, trotzdem entwickelt sich von Beginn an ein flottes Spiel. Schnell wurde dem zahlreichen Anhang aus Langenargen/Eriskirch klar, dass es gegen die Gastgeber nicht leicht wird. Deren überwiegend großgewachsene Spieler hatten neben den körperlichen auch spielerische Vorteile. „Der Gegner war richtig gut“, anerkannte FVL-Trainer Andreas Schindele neidlos. Kurz nachdem Langenargen/Eriskirch eine große Chance nicht nutzen konnte, machten es die Gastgeber (12.) besser. Gegen den trockenen Flachschuss gab es keine Abwehrchance. Die Gäste kämpften mit großem Eifer um den Ausgleich noch vor der Pause. Zwei Minuten vor dem Halbzeitpfiff nahm sich Jonas Schmid ein Herz und schlenzte den Ball aus 15 Metern zum 1:1 unter die Latte. Im zweiten Durchgang drehte Baienfurt/Baindt noch einmal auf, kam aber gegen das tapfer verteidigende Langenargen/Eriskirch nicht zum Torerfolg. In der ersten Minute der Verlängerung schlossen die Gastgeber eine sehr gelungene Kombination per Direktabnahme zum 2:1 ab. Als nur drei Minuten später das 3:1 fiel, war die Begegnung entschieden. Während Baienfurt/Baindt jubelte, floss bei den Spielern des Gegners die eine oder andere Träne. Der 1. Vorsitzende des FVL, Werner Dillmann, sorgte für ersten Trost. Er lud die Kinder zur Anerkennung ihrer sehr guten Saisonleistung zu einem Eishockeyspiel der Ravensburger Towerstars ein.