Regionalsport See Ost Anatoli Muratov boxt in Istanbul

Boxen: Einen Tag vor Heilig Abend steigt für Europameister Anatoli Muratov sein 21. Profikampf in Istanbul. Schon im vergangenen Jahr konnte der Friedrichshafener sich dort siegreich live im türkischen Fernsehn präsentieren. Am Samstag steigt er erneut im Silence Hotel in den Ring, in den sechs Runden gegen den 24-jährigen Georgier Giorgi Jincharadze (14 Siege, acht Niederlagen) will er seinen 19. Sieg holen. „Ich habe großen Respekt vor Anatolis Leistung. Sollte er den Kampf gewinnen, steigt er nach einer fünfJährigen Aufbauarbeit bei den Profis – wohlbermerkt alles neben seiner Schichtarbeit – in die Top 100 der Welt auf“, sagt Manager Benedikt Poelchau, der mit Muratovs Arbeitgeber, der MTU in Friedrichshafen, im Gespräch ist, die Karriere des Ausnahmesportlers in Zukunft gemeinsam zu fördern.

„Ich setze auf einen Sieg am Wochenende. Danach kommt mit 2018 das bisher wichtigste Jahr meiner Karriere. ich hoffe auf bestmögliche Unterstützung der MTU, damit ich in Zukunft auch das Trainingspensum für die europäische Spitze bestreiten kann“, sagt Muratov. Während seines Weihnachtsurlaubs stand der ehrgeizige Motorenmechaniker täglich bis zu sechs Stunden im Hamburger Box-Gym. Trainiert wird er seit kurzem von Ex-Europameister Mahir Oral und dem früheren Weltmeister Artur Grigorian. Auf das Gespann wartet ein spannendes Jahr 2018 denn nach dem Istanbul soll Muratov zwei Titel-Kämpfe in Süddeutschland bestreiten. Am 14. April in Wangen und im Herbst in Friedrichshafen.

„Anatoli macht sich bisher sehr gut. Er ist sehr fleißig. Zunächst müssen wir einen unangenehmen Gegner in Istanbul besiegen. Dann freue Ich mich auf die Titelkämpfe am Bodensee. Wir arbeiten hart daran, alles aus ihm herauszuholen, um einen weiteren Schritt in Richtung Weltspitze zu machen“, sagt Oral, der neue Trainer von Muratov.