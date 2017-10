Regionalsport See Ost Ailinger Turner mischen weiter vorn mit bei den Oberschwäbischen Meisterschaften

TSG-Nachwuchs ist bei den Oberschwäbischen Meisterschaften in Ailingen vor heimischem Publikum besonders motiviert. Auch am zweiten Wettkampftag werden die Erfolge ausgebaut.

Turnen: Ein Tagessieg und zwei Podestplätze haben die Nachwuchsturner der TSG Ailingen am zweiten Wettkampftag der Oberschwäbischen Meisterschaften in eigener Halle gefeiert. Mit der neuen Sporthalle in Ailingen bot die TSG sowohl den aktiven Turnern wie auch den Zuschauer beste Bedingungen, gekrönt von den sportlichen Erfolgen der Heimmannschaften.

In der E-Jugend konnte sich die erste Mannschaft im Vergleich zum Ligaauftakt steigern. Nachdem es für Max Schreibmüller, Alexander Rudert, Yves Hildebrand, Julian Märten, Timo und Marian Traub beim Kraft- und Beweglichkeitstest lediglich zu Rang fünf gereicht hatte, nutzten sie die Motivation vor heimischem Publikum. Im Kürwettkampf verpassten sie mit 110,6 Punkten den zweiten Platz ganz knapp und wurden Dritte. Damit bewahrten sie sich die Chance, beim Finale doch noch einen Podestplatz zu sichern. Das zweite Team aus Ailingen mit Marlon Schmidt, Dorian Summerer, Levi Köhler, Moritz Schreibmüller und Niklas Böck belegte Rang acht.

Die D-Jugend ging als Tabellenführer in die Kürentscheidung. Auch hier konnten Lenny Fleschhut, Elias Wegerer, Hannes Waibel, David Mertsch, Felix Pfeiffer, Silas Braunger und Nikita Schreiner mit ihren Vorträgen überzeugen. Allerdings war an diesem Tag der TV Eisenharz etwas stärker an den Geräten und gewann vor der TSG. Beide liegen nun punktgleich an der Tabellenspitze.

Souverän entschied die C-Jugend ihren Wettkampf für sich. Alessio Röhr, Antonio Melino, Jonah Krapf, Luca Sachße, Janis Fleschhut und Max Waibel erhielten starke 163,2 Punkte. Mit zwei Siegen in Folge sind sie ungefährdet in Führung und auf dem besten Weg, ihren Titel zu verteidigen.

Bei den Junioren konnten sich die Ailinger Turner Marcel Richter, Nolan Zeinar, Jannik Müller, Nils Mohr, Eric Traub und Ayke van Bruggen ebenfalls gut behaupten. Nach den sieben Geräten verpassten sie als Vierte knapp den Sprung aufs Treppchen.