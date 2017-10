Regionalsport See Ost Ailinger Taekwondo-Nachwuchs räumt ab

Ein starker Saisonauftakt für Ailinger Kampfsportler in der Plüderhausener Honberg-Sporthalle. Drei Landesmeistertitel für Selina Palumbo, Anita Fenrich und Dina Pinkes, sowie Medaillen für alle.

Taekwondo: In der Plüderhausener Honberg-Sporthalle haben am vergangenen Samstag die Baden-Württembergischen Meisterschaften stattgefunden. Traditionell eröffnet dieses Turnier für viele Vereine die neue Saison nach der Sommerpause. So dienen die „Baden-Württembergischen“ als Gradmesser und Prüfstein, ob sich die in den wettkampffreien Sommerwochen erbrachten Trainingsleistungen in Erfolge haben ummünzen lassen. Für die acht Nachwuchskämpfer des Taekwondo Ailingen lief der Saisonauftakt ordentlich: Alle schafften es in die Medaillenränge. Mit Selina Palumbo, Anita Fenrich und Dina Pinkes stellt Ailingen sogar drei Landesmeister.

Als erster Ailinger Kämpfer trat Florian Jechl auf die Matte, der mit neun Jahren gleichzeitig das jüngste Mitglied im Kader ist. Er kämpfte zum ersten Mal in der Leistungsklasse I (Jugend C bis 32 kg), ließ sich davon jedoch nicht einschüchtern und setzte in seinem ersten Kampf Akzente. Mit 10:6 schickte er seinen Gegner vom Taekwondo Centar Stuttgart nach Hause und zog ins Halbfinale ein. Dort zeigte er sich gegen Kaya Aras vom TKD Koleyko Wiesloch ebenso unerschrocken, musste allerdings Lehrgeld bezahlen und hatte mit 10:21 das Nachsehen. Über Bronze konnte er sich dennoch freuen.

Ebenfalls nach Bronze griff Nico Pinkes bei den Herren bis 68 kg. Er überraschte mit starken Leistungen und siegte im ersten Kampf 21:16 gegen Marco Dittmann. Zeit zum Verschnaufen hatte er danach keine, denn schon im übernächsten Duell musste er wieder auf die Matte. Im Halbfinale traf er auf Ahmed Gueye vom TKD Genc Nagold. Nico hielt lange gut mit, ging zwischenzeitlich in Führung. Am Ende schwanden ihm angesichts der kurzen Pause zwischen den beiden Kämpfen die Kräfte. Er unterlag seinem Kontrahenten mit einem Punkt Rückstand.

Selina Palumbo erwischte in der Jugend C bis 32 kg einen perfekten Tag. Sie schlug in ihrem ersten Kampf Alessia Rubin (TKD Armare) nach 20 Sekunden K. o., deklassierte im Halbfinale Amina Geckeier (TKD Creti) mit 22:0 und setzte sich im Finale gegen Sara Khemiri (Taekwondo-Trainingszentrum Mittelbaden) klar durch. Ein verdienter erster Titel für die Ailinger.

Ihr gleich taten es Dina Pinkes in der Jugend B bis 47 kg und Anita Fenrich (Jugend C, bis 27 kg). Dina trat zum ersten Mal bei einem Turnier an, rutschte über ein Freilos ins Finale und nutzte dort eiskalt ihre Chance: Am Ende behielt sie mit 26:10 gegen Aurora Acanfora klar die Oberhand. Noch deutlicher machte es Anita Fenrich. Sie wollte nicht bis zum Ende der regulären Kampfzeit warten und machte mit ihrer Gegnerin Sarah Dogan von der Sportschule Park kurzen Prozess: Nach 30 Sekunden siegte sie durch ein technisches K. o.

Eine Enttäuschung erlebte dagegen Gökcem Gültekin (Damen bis 57 kg, Leistungsklasse I). Sie verlor ihr Finale deutlich und musste ihre Titelambitionen ebenso begraben, wie Jana Dick (Jugend B bis 33 kg, Leistungsklasse 1), die Bronze holte. Jana lieferte sich mit Tamara Markovic einen äußerst spannenden Semifinalkampf. Am Ende stand es 4:4. Der „Golden Point“ musste die Entscheidung bringen. Hier nutzte Janas Gegnerin einen unkonzentrierten Moment der Ailingerin gnadenlos aus und triumphierte, während Jana sich mit Bronze anfreunden musste. Ähnlich erging es Aurora Crimi (Jugend C bis 29 kg). Sie verlor ihr Finale unglücklich per „Golden Point“ gegen Anastacia Margarynt aus Stuttgart. Zuvor hatte sie im Halbfinale Joana Sula vom FC Langenau mit 3:0 besiegt.

Insgesamt zeigte sich der Ailinger Cheftrainer Pino Pistillo mit den Leistungen seiner Schützlinge zum Saisonauftakt zufrieden. Bis zum nächsten Turnier wartet allerdings noch ein gutes Stück Arbeit.