Regionalsport See Ost Ailinger Kegeldamen gewinnen 8:0 gegen Lindau

Das Oberligateam der TSG Ailingen lässt den Gästen keine Chance. Regionalligamänner besiegen Vilsingen mit 5:3. Böse Heimschlappe für die Kegler der Bezirksklasse A gegen Balingen III.

Kegel-Oberliga, Frauen: TSG Ailingen – ESV Lindau 8:0 (3110:2893). – Einen klaren Sieg gab es für die erste Frauenmannschaft der TSG Ailingen gegen Lindau. Manuela Weiß spielte starke 566 Kegel und gewann ihr Spiel mit 3:1 gegen Sabrina Sczerny (511). Kerstin Frank kegelte 495 Holz und gewann mit 3,5:0,5 gegen Hilde Knödler (462). Susanne König hatte keine Probleme mit Reinhilde Medel und gewann mit 3:1 (539:496). Sanja Vucmirovic gewann ihr Duell ebenfalls mit 3:1 gegen Edelgard Schnappauf (469:446). Mit einem 4:0-Vorsprung startete das Schlusspaar. Diana Bellair kegelte 528 Holz und besiegte Brigitte Zech mit 4:0, die 475 Kegel geschafft hatte. Helga Weiß-Steppat spielte 513 Holz und gewann 2,5:1,5 gegen Sabrina Volz (503). Mit den beiden Punkten für die mehr erzielten Holz stand es 8:0 für die Frauenmannschaft der TSG, die einen sicheren Erfolg verbuchte.

Regionalliga: TSG Ailingen – SKC Vilsingen 5:3 (3234:3214). – Nach der Niederlage in Wangen war nun ein Sieg gegen Vilsingen Pflicht. Leo Küpper startete mit 549 Holz, spielte 2:2, gewann aber mit den mehr gefallenen Holz gegen Markus Dreher (517). Michael Buck besiegte Franz Harjung mit 3:1 und 545:507. Marko Kramper schaffte 489 Kegel und verlor 1:3 gegen Rajo Tomic (559). Andreas Heß verlor sein Spiel ebenfalls mit 1:3 gegen Yannik Zimmermann (523:551). Mit dem 2:2 und 28 Holz Rückstand ging es in die spannende Schlussrunde. Uwe Hofmann spielte in seiner Partie 4:0 gegen Markus Winter und gewann überzeugend mit 598:535. Im anderen Duell spielte Ingo Bubeck 530 Holz, erreichte ein 2:2, aber Markus Haller war mit 545 Holz klar besser. Damit stand es nach Punkten 3:3, aber die beiden Punkte für die 20 mehr erzielten Holz ging an die Ailinger Männer, die das Spiel deshalb 5:3 gewonnen hatten.

Bezirksklasse A: TSG Ailingen III – SKG Balingen III 0:6 (1826:1938). – Für die dritte Herrenmannschaft gab es gegen Balingen eine böse Heimschlappe. Tim Schlichte gestaltete sein Spiel ausgeglichen 2:2, verlor aber 473:488 gegen Günther Karl. Georg Elbs unterlag 0:4 gegen Ottmar Sauter (457:498). Ulf Wittkamp spielte angeschlagen nur 437 Holz und verlor 1:3 gegen Paul Stocker (471). Osman Meric kegelte 459:481 und unterlag Kurt Kreuzer mit 1,5:2,5. Nach der Schlussabrechnung hatten die Ailinger klar verloren.

Gemischte Klasse: TSG Ailingen g – SKV Albstadt g 0:6 (1803:1874). – Die Gemischte spielte schwach und konnte keinen Punkt sammeln. Karl-Heinz Nünnicke kegelte 472 Holz, spielte 2:2 und verlor gegen Klara Prill (477). Helga Bauer kegelte 474 Holz und verlor 0,5:3,5 gegen Willi Klaiber (518). Berroth/Wannenmacher spielten 2:2, verloren aber 425:431 gegen Wolfgang Thieke. Rudolf Karl machte ein ausgeglichenes Spiel mit 2:2, verlor aber mit 432:448 gegen Helmut Stöhr.