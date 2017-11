Regionalsport See Ost Ailinger C-Jugend erturnt den Meistertitel

Regionalsport See Ost

Mit einem Oberwschwäbischen Meister und einer Vizemeisterschaft endet die Nachwuchsliga für TSG Ailingen sehr erfolgreich.

Turnen: Mit der maximalen Ausbeute von drei Siegen im Verlauf des Wettbewerbes hat sich die C-Jugend der TSG Ailingen wie schon im Vorjahr die Oberschwäbische Meisterschaft gesichert. Mit den beiden Erfolgen aus den Wettkämpfen zuvor im Rücken, gingen die Jungs im Finale zuversichtlich an die Geräte. Sie bauten sogar neue Übungen ein, die sie für die Landesliga vorbereiten. Zwar klappte noch nicht alles perfekt, aber es war schnell klar, dass auch im Finale der Sieg nie gefährdet war. Mit deutlichem Vorsprung entschieden Alessio Röhr, Max Waibel, Luca Sachße, Jonah Krapf, Janis Flesch-hut und Antonio Melino den letzten Wettkampftag für sich, verwiesen Eisenharz und Kressbronn auf die Plätze.

Knapp war die Entscheidung bei der D-Jugend. Mit jeweils einem Sieg gingen die TSG Ailingen und der TV Eisenharz in Wangen punktgleich an den Start. Die Ailinger setzten auf Angriff, steigerten sich im Vergleich zu den Vorkämpfen nochmal. Der TV Eisenharz leistete sich aber auch keine Schwäche und entschied schließlich die Konkurrenz für sich. Lenny Fleschhut, Elias Wegerer, Hannes Waibel, David Mertsch, Felix Pfeiffer, Silas Braunger und Nikita Schreiner haben in dieser Saison wieder sehr souveräne Übungen geturnt und sich mit der Vizemeisterschaft belohnt.

Spannend verlief die Runde bei der E-Jugend. An den ersten beiden Wettkämpfen gab es sehr unterschiedliche Rangfolgen. Die TSG machte sich noch Hoffnungen, mit einem perfekten Wettkampfverlauf in Finale noch einen Podestplatz zu erringen. Max Schreibmüller, Alexander Rudert, Yves Hildebrand, Julian Märten, Timo und Marian Traub kamen gut durch ihren Wettkampf. Trotz eines vierten Platzes mussten sie sich in der Gesamtwertung aber mit Rang fünf begnügen. Das zweite Team aus Ailingen mit Marlon Schmidt, Dorian Summerer, Levi Köhler, Luis Jehle, Moritz Schreibmüller und Niklas Böck belegte Rang acht.

Die Ailinger Junioren mit Ayke van Bruggen, Nolan Zeinar, Jannik Müller, Eric Traub, Antonio Ioco, Nils Mohr und Marcel Richter konnten ihre Punktausbeute erneut steigern. Gegen starke Konkurrenten sicherten sie sich erneut den vierten Platz und belegen diesen Rang auch in der Gesamtwertung.