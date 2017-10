Regionalsport See Ost Acht Minuten zum Vergessen in Neckarsulm

Acht Minuten zum Vergessen in Neckarsulm

Regionalsport See Ost

FV Ravensburg verliert Oberligaspiel in Neckarsulm mit 1:4. Zwei Platzverweise und zwei Gegentreffer innerhalb kürzester Zeit brechen Eitel-Elf das Genick.

Fußball-Oberliga: Neckarsulmer SU – FV Ravensburg 4:1 (0:0). – Lange Zeit sahen die 350 Zuschauer am Samstagmittag ein ausgeglichenes Spiel. Neckarsulm stand tief, Ravensburg hatte mehr Spielanteile. Das Chancenverhältnis war vor der Pause dennoch ausgeglichen. Die Hausherren hatten zwei gute Gelegenheiten, der FVR Schusschancen von Rahman Soyudogru und Jona Boneberger sowie einen Kopfball von Steffen Wohlfarth.

Die beste Gelegenheit hatte die NSU in der 34. Minute per Foulstrafstoß. Vorausgegangen war laut Ravensburger Trainer Wolfram Eitel "eine komplette Fehlentscheidung. Es war kein Foul und die Aktion war vor dem Strafraum." Philipp Altmann hatte das vermeintliche Foul begangen. Sebahattin Öztürk schoss den Ball aber ohnehin über das Tor, sodass es "zur Pause gerecht 0:0" (Eitel) stand.

Auch in der Anfangsphase der zweiten Hälfte war es ein Spiel auf Augenhöhe. Dann aber verlor der FV Ravensburg in acht Minuten die Partie und zwei Spieler der Viererkette wegen eines Platzverweises. Zunächst foulte Altmann seinen Gegenspieler und sah folgerichtig Gelb-Rot, nachdem er in der 42. Minute wegen Meckerns verwarnt worden war. Damit nahm das Schicksal seinen Lauf.

Eitel wollte einen neuen Innenverteidiger für einen Stürmer bringen, Sebastian Mähr stand schon zum Wechsel bereit, durfte bei einem Eckball aber noch nicht aufs Feld. Der Ball landete "genau dort, wo Philipp eingeteilt war", ärgerte sich Eitel. Sebastian Kappes köpfte zum 1:0 ein. Nur vier Minuten nach dem Rückstand entwischte ein Neckarsulmer Spieler Daniel Hörtkorn, die Wege der beiden kreuzten sich – Notbremse, Rot, Ravensburg zu neunt. Wieder ging es zwei Minuten, dann lag der Ball im Netz der Gäste. Einen Freistoß aus 25 Metern verwandelte Adrian Beck, der zudem alle anderen Treffer vorbereitete, direkt.

"Das zu verkraften und mit zwei Mann weniger das Spiel noch zu drehen, ist fast unmöglich", sagte Eitel hinterher. Erneut nach einem Eckball erhöhte Marc Schneckenberger auf 3:0. Als Thomas Zimmermann nach einem Solo von Öztürk gefoult wurde und Steffen Wohlfarth den Strafstoß verwandelte, keimte nochmals etwas Hoffnung auf. Der FV Ravensburg drängte auf das Anschlusstor, kassierte aber bei hohem Risiko und einem weiteren Eckball aus dem Rückraum auch noch einen vierten Gegentreffer durch Steven Neupert. Für Neckarsulm war dies der fünfte Sieg im fünften Heimspiel der Saison.

"Wir hatten eine Halbzeit, in der alles zusammenkam und alles schlecht lief. Aber wir sind immer noch bei der Musik dabei", sagte Eitel, angesprochen auf die Niederlage von Tabellenführer FC Nöttingen. Allerdings brauche man auf andere Resultate gar nicht schauen, wenn man selbst seine "Hausaufgaben" nicht macht. – Tore: 1:0 (55.) Kappes, 2:0 (61.) Beck, 3:0 (78.) Schneckenberger, 3:1 (82./Strafstoß) Wohlfarth, 4:1 (83.) Neupert. – Gelb-Rot (53./Foulspiel) Altmann (FVR), Rot (59./Notbremse) Hörtkorn (FVR). – Schiedsrichter: Tobias Fritsch (Bruchsal). – Zuschauer: 350.

FV Ravensburg: Kraus, Zimmermann (81. Chrobok), Hörger, Altmann, Fiesel, Toprak (61. Henning), Reiner, Boneberger, B. Soyudogru (67. Coban), Wohlfarth, R. Soyudogru (55. Mähr).