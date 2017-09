Friedrichshafen Abschluss der Vorbereitung

Spieler-Lazarett der Ravensburg Towerstars wird sich rechtzeitig lichten. Am Sonntag Saisoneröffnungsfeier vor der Eishalle.

Eishockey-DEL-2: Für die Ravensburg Towerstars findet am kommenden Wochenende die sechswöchige Vorbereitung den Abschluss. Dabei kommt es in der Eissporthalle noch einmal zu zwei durchaus attraktiven Testspielen gegen Klubs, die mit verschiedenen Ambitionen jeweils in ihrer Liga unterwegs sind. Zunächst sind am Freitagabend um 20 Uhr die Lakers aus Rapperswil-Jona zu Gast. Der Schweizer Nationalliga B-Klub ist eine feste Größe und schrammte vergangene Saison ganz knapp an der Möglichkeit vorbei, in der Relegation um den Aufstieg in das Schweizer Oberhaus kämpfen zu dürfen. Mit der Motivation der Vizemeisterschaft im Rücken wollen die Lakers jetzt einen neuen Anlauf starten. Die bisherige Vorbereitung verlief weitgehend vielversprechend. Auch wenn die blanken Ergebnisse natürlich mit Vorsicht zu genießen sind, so dürften besonders zwei Spiele aus Ravensburger Sicht interessant sein. Rapperswil spielte zuletzt nämlich auch gegen zwei Klubs der DEL-2. Sowohl gegen Kaufbeuren (3:1) als auch Heilbronn (3:2 n.V.) wurden Sieg verbucht. Einen kleinen Vergleich kann Towerstars Coach Jiri Ehrenberger also vornehmen. Jedoch warnt dieser vor zu viel Interpretation. „Die Vorbereitung ist eine vollkommen eigene Phase in einer Mannschaft“, sagt er und ergänzt: „Es geht auf dem Eis anders zu, wenn um Punkte gekämpft wird.“

Vor einem besonderen Hintergrund ist das letzte Testspiel am Sonntag sowohl für die Teams, als auch Zuschauer interessant. Der EV Lindau hat gleich acht Spieler in seinen Reihen, die bereits das Ravensburger Trikot des Stammvereins EV Ravensburg oder auch der Towerstars getragen haben. Tim Brunnhuber, Manuel Malzer und Julian Tischendorf sind zuletzt auch im Trainingsbetrieb der Towerstars gewesen, um sich an das DEL2-Tempo heranzutasten. Als unterklassiges Team werden sich die Lindauer vor einer garantiert stattlichen Zuschauerkulisse ohnehin gut verkaufen wollen, die Towerstars dürften also vorgewarnt sein. Bereits vergangene Woche mussten sie in Regensburg erfahren, wie schwer es ist, gegen kompakt verteidigende Klubs aus der Oberliga-Süd zu spielen.

Für das Generalsproben-Wochenende scheinen die personellen Vorzeichen ganz gut für die Towerstars zu stehen. Adam Lapsansky und Jakub Svoboda waren nach Schulterproblemen wieder im Training, eine abschließende MRT-Untersuchung stand bei Svoboda aber noch aus. Richtig schnell kehrte Stürmer Vincenz Mayer nach einer Handverletzung zurück ins Team. Er kann nach einem erfolgreichen operativen Eingriff mit einer speziellen Hülse über dem betroffenen Daumen spielen. „Es wäre natürlich wichtig, wenn wir in der weitgehenden Besetzung spielen könnten, wie nächste Woche zum Hauptrundenstart“, betonte Towerstars Trainer Jiri Ehrenberger.

Übrigens wird bei den Ravensburg Towerstars am Wochenende nicht nur gespielt, sondern auch gefeiert. Vor der Sonntagsbegegnung gegen Lindau (18.30 Uhr) gibt es vor der Ravensburger Eissporthalle die offizielle Saisoneröffnung mit den Teamvorstellungen der Towerstars und des EV Ravensburg. Der Eintritt zur Saisoneröffnungsfeier ist frei, für das anschließende Testspiel gegen Lindau gelten erneut die Vorbereitungssonderpreise zwischen 6,50 und 14 Euro.