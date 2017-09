Regionalsport See Ost Abgezockte Ailinger Handballer

Die TSG Ailingen ist in die zweite Pokalrunde eingezogen. Gegen den FC Kluftern überzeugte die Mannschaft von Trainer Peter Rossi und durfte sich mit dem 28:23 über einen Auswärtssieg freuen.

Handball-Bezirkspokal: FC Kluftern – TSG Ailingen 23:28 (8:15). – (kst) Die TSG Ailingen ist in die zweite Pokalrunde eingezogen. Gegen den FC Kluftern überzeugte die Mannschaft von Trainer Peter Rossi und durfte sich über einen Auswärtssieg freuen.

Ailingen startete besser in die Partie und erspielte sich ein 3:0 (4. Minute). Doch dann kam der FC Kluftern ebenfalls in diesem Derby an, glich wenige Minuten später durch Maurice Bosch aus. In den folgenden Minuten entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, in dem sich die TSG leichte Vorteile erspielen konnte (9:7; 18.). Dann stabilisierten sich die Gäste, setzten sich dank eines 7:1-Laufes ab und ließen bis zur Halbzeitpause nur noch einen Gegentreffer zu.

Auch im zweiten Abschnitt dominierte die TSG und verwaltete ihren Vorsprung. Doch der FC Kluftern kam nochmal mit Kämpferherz zurück. Tobias Holzner traf zum 19:22 für den Gastgeber, die Partie war wieder offen. Die Ailinger Männer verhielten sich jedoch abgezockt und ließen die Gastgeber nicht näher heran kommen. Fünf Minuten später erhöhte Maximilian Olpp auf 25:20 und brachte die TSG Ailingen endgültig auf die Siegerstraße. Ein paar Sekunden vor der Schlusssirene sorgte Lars Rossi für den Endstand.

TSG Ailingen: Rossi (6/2), Kuttler (3), Bauer (3), Olpp (3), Freise (2), Bucher (2), Richter (2), K. Wallkum (2), Back (1), Hinderhofer (1), N. Wallkum (1), Huber (1), Martin (1), Ficht.

FC Kluftern: Holzner (5), Thumm (4), Eisenbraun (3), Nacke (3/2), Dickreiter (2), Bosch (2), Schmollinger (2), Merkle (1), Aspacher (1), Kraft, Langen, Ferber, Klose.