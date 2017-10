Regionalsport See Ost Ab jetzt immer auf dem Laufenden im Sportzentrum Langenargen

Regionalsport See Ost

Fußball-Kreisliga-B-Verein hat seit Neuestem eine elektronische Anzeigentafel.

Fußball-Kreisliga B, Staffel 4: (gbr) „Wie stoht´s?“ und „Wie lang goht´s no?“: Diese Fragen der Zuschauer nach Spielstand und Spieldauer gehören im Sportzentrum Langenargen seit Sonntag der Vergangenheit an. Vor dem Spiel gegen die SG Hergensweiler/Niederstaufen wurde vom FVL-Vorsitzenden Werner Dillmann eine neue elektronische Anzeigetafel der Bestimmung übergeben, die per Fernbedienung die Zuschauer auf dem Laufenden hält und sie über aktuellen Spielstand sowie verbleibender Spieldauer informiert.

„Den finanziellen Aufwand in Höhe von rund 7000 Euro hätte unser Verein niemals tragen können, hätte uns nicht die Firma Profi-Tech GmbH aus Friedrichshafen mit dieser Summe unterstützt“, erklärte Dillmann. Frank Nuszer, Geschäftsführer des weltweit vertretenen, mit hochwertigen Ölen und Schmierstoffen agierenden Unternehmens, war bei der Einweihung der Anlage anwesend. „Unser Unternehmen sieht sich auch in der sozialen Verantwortung, Vereine in unserem Umfeld zu unterstützen“, begründete Frank Nuszer das Engagement.

Unter der Leitung von Werner Dillmann hatte der Verein mit Hilfe einer Reihe von Vereinsmitgliedern, des Bauunternehmens Krug und der Firma Elektro Oeckl für die notwendigen Vorarbeiten gesorgt. „Die Anlage brauchte den Vorschriften entsprechend ein stabiles Betonfundament und zusätzlich einen zuverlässigen Stromanschluss“, erklärt Werner Dillmann. Die Schlussmontage sei im Baukastensystem erfolgt und in wenigen Stunden möglich gewesen.