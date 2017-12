Regionalsport See Ost Äußerst erfolgreich mit dem Bogen

Die Brochenzeller Bogenschützen holen elf Medaillen an deroberschwäbischen Hallen-Meisterschaft in Hitzkofen bei Sigmaringen.

Bogenschießen: (nu) Bei den Hallen-Meisterschaften des Bezirks Oberschwaben waren die Bogenschützen des SV Brochenzell wieder einmal äußerst erfolgreich. Drei Meistertitel, fünfmal Silber und dreimal Bronze lautet die Medaillenbilanz. In Hitzkofen bei Sigmaringen waren 240 Teilnehmer in den einzelnen Klassen am Start.

Inigo Roces wurde Bezirksmeister in der Recurve-Jugendklasse mit 514 Ringen. Ebenfalls Meister ist Tamino Offermann in der Blankbogen-Jugendklasse. Er gewann mit 427 Ringen vor Vereinskameraden Tobias Ullmann (394). Marvin Lieb wurde hier bei seiner ersten Meisterschaft auf Anhieb Vierter. Bei den Blankbogen-Damen belegte Angelika Ullmann mit 430 Ringen Platz zwei. Ebenfalls Silber ging an Ljubomir Zivadinovic in der Blankbogen-Masterklasse. Er rangierte mit 513 Ringen vor Vereinskollege Jürgen Offermann, der sich mit 494 Ringen Bronze sicherte. Mit einem hervorragenden fünften Platz vervollständigten Angelo Rizzolo (438, ebenfalls erste Teilnahme) und Ignacio Roces (402, Achter) das Ergebnis in dieser Klasse. Bei den Blankbogen-Herren gab es durch Dirk Lippemeyer (454) noch eine Bronzemedaille. Olaf Nessensohn folgte mit 443 Ringen auf Position vier, Andreas Gudelj (440) auf Rang fünf. Thomas Zäh belegte mit 411 Ringen einen guten siebten Platz.

In der Compound-Herrenklasse sicherte sich Matthias Möller (564) mit nur einem Ring Rückstand Silber. Thomas Zäh belegte (558) Platz sechs, Olaf Nessensohn (544) wurde Neunter.

In den Mannschaftswertungen waren die Brochenzeller nochmals auf den Podestplätzen zu finden. Die zweite Blankbogenmannschaft mit Offermann, Lippemeyer, Gudelj gewann mit 1388 Gesamtringen Gold. Die erste Mannschaft mit Zivadinovic, Nessensohn und Zäh (1367) wurde auf Position drei verwiesen. Die dritte Blankmannschaft (Ullmann, Offermann, Roces) landeten auf Platz fünf (1244). In der Compoundklasse wurde der SVB und die Schützen Möller, Zäh und Nessensohn mit 1666 Ringen Vizemeister.