Regionalsport See Ost 9300 Kilometer bis in die ZF-Arena

Beim 15. MTU Cup des VfB Friedrichshafen für C-Jugendfußballer am 2. und 3. Dezember wird zum ersten Mal ein japanisches Auswahlteam spielen.

Juniorenfußball: Ginge es nach Klaus Segelbacher, der 15. MTU Cup müsste schon morgen beginnen. "Die Vorfreude ist riesig", sagt der Manager des VfB Friedrichshafen, der dieses beste Turnier für C-Jugendfußballer in Europa aus der Taufe gehoben hat und nun seit 15 Jahren betreut. Dennoch ist die heiße Liebe zum großartigen Event bei ihm und seinen Organisationskollegen kein Grad abgekühlt. Mit leidenschaftlicher Stimme zählt er auf, wer dieses Jahr zum erlauchten Kreis der besten deutschen und internationalen Mannschaften gehört, die den MTU-Cup in der ZF-Arena schmücken und so attraktiv machen. Und man weiß gar nicht, wenn man ihm zuhört, was ihn mehr mit Stolz erfüllt: Dass er es wieder geschafft hat, die Besten der Besten zu gewinnen, oder dass auch dieses Jahr ein "I-Tüpfelchen" das "bombige Teilnehmerfeld" (Segelbacher) krönt.

Vor zwei Jahren war es eine Mannschaft aus dem nahen Osten, die die "Champions League" der europäischen Topklubs mit ihren Nachwuchs zum außereuropäischen Event gemacht hatte. 2016 sorgten die Afrikaner aus Ghana (Akademie "Right to dream") für zusätzlichen Kitzel. Dieses Jahr hat einer der Teilnehmer einen richtig weiten Weg. Er muss um die halbe Welt fliegen, um sich in Friedrichshafen präsentieren zu können.

"Zum ersten Mal nimmt eine japanische Auswahl am MTU-Cup teil", verrät Segelbacher, und kann es kaum erwarten, die Fußballer aus Fernost zu begrüßen und sie kicken zu sehen. "Das war schon lange eine Idee von mir", sagt der VfB-Manager zufrieden über den Coup. "Sie reisen am Donnerstag an und fliegen am Dienstag zurück." "9300 Kilometer habe ich ausgerechnet." Und damit die Gäste des VfB Friedrichshafen aus Fernost auch landestypisch verpflegt werden, müssten sich er und seine Mannschaft noch etwas einfallen lassen. Hilfreich wäre, wenn sie dabei Japaner hier aus der Region unterstützen könnten, hofft der Manager.

Und so treffen neben Nagaoka Billboard FC aus Japan drei englische Mannschaften (Manchester United, Chelsea London und Arsenal London), der AC Mailand, Benfica Lissabonn, Ajax Amsterdam, Altinordu FK Izmir, Dinamo Zagreb und der FC Barcelona (wieder mit zwei Mannschaften) aufeinander. Dazu kommen die deutschen Bundesligaklubs des FC Bayern, Schalke 04, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und der VfB Stuttgart aufeinander. Für besonders prickelnden Duelle David gegen Goliath, wahrlich nicht nur für die beteiligten Nachwuchsfußballer, sorgen noch jene acht Mannschaften aus der Region, für die die Teilnahme ein ganz besonderes Highlight in ihrer Laufbahn sein wird.

Aber die nächsten Wochen, am 2. und 3. Dezember wird gespielt, vergehen für Klaus Segelbacher nicht quälend langsam. Es gibt noch viel Arbeit, bis die letzten Wünsche und Bedingungen der Mannschaften abgearbeitet sind, ehe dann tatsächlich der erste Pfiff in der ZF-Arena Friedrichshafen ertönen kann. Auf dem Weg dahin gibt es zwei weitere Highlights für Ungeduldige: Zunächst müssen ja noch die Lokalmatadoren ausgewählt werden, und dann noch die Gruppenauslosung.