Regionalsport See Ost 39. Immenstaader Herbstwaldlauf am Sonntag

Vor 38 Jahren (1979) wurde das Immenstaader Stadion mit den IBL-Meisterschaften eröffnet, im gleichen Jahr ging am Trimmpfad oberhalb der Sportanlage der erste Herbstwaldauf des TuS Immenstaad über die Bühne. Am Sonntag wird er zum 39. Mal ausgetragen. Höhepunkt ist immer noch der Hauptlauf über zehn Kilometer (Start um 14 Uhr). Er kann als Einzel- oder Teamlauf bestritten werden. Bei der Teamstaffel teilen sich zwei Läufer beliebig die Strecke. Einzige Bedingung: Es muss mindestens ein Wechsel am Start-/Zielpunkt stattfinden. Auch Mannschafts- und Firmenwertungen sind ausgeschrieben. Für Sportler, denen die zehn Kilometer zu lang sind, wird ein Fitnesslauf über fünf Kilometer (Start 13 Uhr) angeboten, bei dem alle Altersklasse ab U 12 startberechtigt sind. Wieder im Programm ist auch der Trailrun für Kinder bis 13 Jahre, der über 1400 Meter führt und bei dem 2er- oder 3er-Teams bestimmte Kontrollpunkte an Hand von detaillierten Karten passieren müssen. Meldeschluss ist der 8. November, Nachmeldungen sind aber am Sonntag bis eine Stunde vor Wettbewerbsbeginn möglich. Meldungen bitte an organisation-leichtathletig@gmx.de, vollständige Informationen sind auf der Homepage http://tus-immenstaad.de/leichtathletik verfügbar. Bild: Günter Kram