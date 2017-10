Regionalsport See Ost 2:3 beim Aufsteiger in Mietingen verloren

Handstrafstoß in der Schlussphase und der SV Kehlen war auf der Verliererstraße. Mietingen hatte Feldvorteile und mehr Torchancen in der Fußball-Landesligapartie.

Fußball-Landesliga: SV Mietingen – SV Kehlen 3:2 (1:1). – Beim Aufsteiger hat der SV Kehlen eine Niederlage bezogen, die dem Spielverlauf und den Torchancen nach durchaus nachvollziehbar ist. Durch umstrittene Strafstoßentscheidungen in der Schlussphase der Begegnung ist sie aber allemal unglücklich zustande gekommen.

Kehlen legte stürmisch los und hatte bereits in der Anfangsminute die Möglichkeit zum 1:0, Johannes Beier wurde aber von SVM-Torhüter gestoppt. Den Kehlener Führungstreffer erzielte David Bernhard durch einen Foulstrafstoß (6.), den die Gastgeber aber nur zwei Minuten später ausglichen: Christian Glaser verwandelte eine Flanke. Im weiteren Verlauf tat sich Kehlen sehr schwer mit dem böigen Wind, Mietingen beherrschte das Spiel. In der 18. Minute vergab der Gastgeber einen Foulstrafstoß, den Torhüter Serkan Ünal parierte.

Überhaupt hatte es Kehlen seinem Torspieler zu verdanken, dass sich zunächst am Ergebnis nichts änderte: Mietingen hatte mehrere gute Einschussmöglichkeiten, die er aber mit guten Paraden vereiteln konnte. Eher überraschend deshalb war das 2:1 für Kehlen in der 67. Minute: Johannes Beier tauchte nach einem Konter vor dem Mietinger Torhüter auf und überwand diesen zur erneuten Führung. Doch nur vier Minuten später glich der Mietinger Bend Rodloff durch einen 18-Meter-Flachschuss zum 2:2 aus.

In der Schlussphase zog das Schiedsrichtergespann die Aufmerksamkeit auf sich – auf beiden Seiten des Spielfeldes. Zunächst entschied der Schiedsrichter (79.) auf Handstrafstoß für Kehlen, nahm diesen aber auf Intervention des Assistenten zurück. In der 86. Minute schlenzte Mietingen einen Freistoß von der Strafraumgrenze in die SVK-Mauer. Der Schiedsrichter ließ zunächst weiterlaufen, zeigte dann jedoch auf Eingreifen des Assistenten auf den Punkt: Handstrafstoß. Diesen verwandelte Robin Ertle zum 3:2. In der Schlussphase schaffte es Kehlen nicht mehr, für Ausgleichsmöglichkeiten zu sorgen. – Tore: 0:1 D. Bernhard (6., Foulstrafstoß), 1:1 Glaser (8.), 1:2 Beier (67.), 2:2 Rodloff (71.), 3:2 Ertle (87., Handstrafstoß). – Zuschauer: 350. – Schiedsrichter: Bisaki (Schönaich).

SV Kehlen: Ünal, Horvat (46. Rieber), Scheuböck, Blaser, Stetter, Beier, D. Bernhard, Stumpf, Paris, Knöpfler (46. Feyer), Amann (65. Michalis).