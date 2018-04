Oh je, FC Bayern. Nach der 1:2-Niederlage gegen Real Madrid gestern Abend sind die Chancen, das Champions-League-Finale zu erreichen, drastisch gesunken. Dazu müsste im Rückspiel in 90 oder 120 Minuten ein höherer Sieg her – oder aber bei Gleichstand am Ende wie anno 2012 ein allfälliges Elfmeterschießen gewonnen werden.

Was kann den Münchnern noch Hoffnung geben? Vielleicht die trotzige Erinnerung ans vergangene Jahr, als sie nicht annähernd in der Form dieser Tage waren und nach 90 Minuten in Madrid trotzdem mit 2:1 vorne gelegen hatten und es nur wegen der Heimniederlage zuvor mit dem gleichen Resultat eine von Real und dem ungarischen Schiedsrichter Kassai dominierte Verlängerung gab. Vielleicht ja auch das Datum. Das Rückspiel steigt am 1. Mai und am 1. Mai 2001 gewann der FC Bayern in Madrid durch ein Tor von Giovane Elber mit 1:0. Wenige Wochen später stand der Königsklassen-Cup in der Club-Vitrine.

Klar, mit Trotz oder Aberglauben gewinnt man keinen Blumentopf. Aber im Duell zweier Topteams spielen nicht nur die Beine mit und die Muskeln, sondern auch der Kopf und die Nerven. Also: Es ist noch nicht vorbei! Vor allem vor Jupp Heynckes haben sie in Spanien großen Respekt – was sich übrigens auch auf Erinnerungen und ein bisschen Aberglauben stützt.

Deshalb wurden dort Stories über Heynckes publiziert, jenen Trainer, der 1997 mit Real die Champions League gewann; jenen Trainer, der jetzt zum vierten Mal in der Königsklasse dabei ist und bislang immer das Finale erreicht und es auch zweimal gewonnen hat; jenen Trainer, der mit den Münchnern die Madrilenen im Halbfinale 2012 eliminiert hat. Die Bayern können nur noch nach der Maxime „jetzt erst recht“ vorgehen. Gut ist, dass die Spieler um Kapitän Thomas Müller körperlich fit sind. Allerdings müssen sie das Negativerlebnis von gestern Abend in München zurücklassen, wenn es zum Showdown im Bernabéu geht. Am 1. Mai…