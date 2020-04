Sie sind Teil der "Blackforest Allstars", einem Live-Projekt in dessen Rahmen sie in Corona-freien Zeiten mit anderen Musikern aus dem Schwarzwald in der Region auftreten: Thomas Sausen und Sebastian Schnitzer. Jetzt haben die beiden ein Wohnzimmer-Wunschkonzert aufgezeichnet mit Liedern von bekannten deutschen und internationalen Stars. Sebastian Schnitzer am Klavier und Thomas Sausen als Sänger geben unter anderem Hits von Robbie Williams, Ed Sheeran, Nina Simone und Roger Cicero zum Besten.

Das nächste Wohnzimmer-Wunschkonzert hat Sebastian Schnitzer bereits geplant. Wer den Musiker und seine Projekte unterstützen will, kann ihm über Paypal einen Betrag seiner Wahl zukommen lassen.