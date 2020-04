In Zeiten ohne Corona-Krise versinkt Konstanz fast täglich im Verkehr. Vor allem am Wochenende ist dies regelmäßig zu sehen. Die Innenstadt ist verstopft, Parkhäuser platzen aus allen Nähten, Verkehrskadetten versuchen, für Ordnung und Struktur zu sorgen. Wer unwissend mit dem Auto in Richtung Hafen fährt, sieht sich rasch mit Stau und stockendem Verkehr konfrontiert.

In der Politik vermehren sich die Stimmen, die den linksrheinischen Bereich der Stadt gerne autofrei hätten. Dies wäre jedoch ein sehr tiefer Eingriff in den Alltag der Bürger. Jens Kluzik, Leiter CityLogistik im SÜDKURIER Medienhaus, beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Belieferung der Innenstadt. Er zeigt in seinem Vortrag an der HTWG Konstanz, wie die Belieferung der Stadt ohne Verbrennungsmotor aussehen kann.

Sein Verkehrskonzept stellt Jens Kluzik in diesem Video vor: