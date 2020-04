Programm am Mittwoch, 08. April

Die Corona-Krise stellt unsere Gesellschaft vor unterschiedliche Herausforderungen. Der Alltag vieler Menschen hat sich durch die Pandemie dramatisch verändert, es herrscht Ausnahmezustand - vor allem in den Krankenhäusern.

Die ungewissen Folgen einer Erkrankung durch das Corona-Virus führt bei Menschen aus der Region zu Unsicherheit und dem Bedürfnis, Informationen über die medizinischen Versorgungslage zu erhalten.

Wie hat sich das Klinikum in Konstanz auf die Pandemie vorbereitet? Wie sieht der Alltag in der Klinik aktuell aus? Wann wäre eine Kapazitätsgrenze an Patienten erreicht? Das sind Fragen, die im neuen Video-Talk-Format des SÜDKURIER in der ersten Ausgabe diskutiert werden.

Benjamin Brumm (Leiter der SÜDKURIER-Lokalredaktion Konstanz) bespricht mit dem medizinischen Direktor des Klinikums Konstanz, Marcus Schuchmann, und Stephan Kühnle (Fachbereichsleiter für Politik bei der VHS Landkreis Konstanz) wichtige Fragen, die Leser eingereicht haben. Der SÜDKURIER hatte im Vorfeld um Einsendung der Fragen aufgerufen.

Hier sehen Sie ab 19:30 Uhr die erste Ausgabe des neuen Video-Talks: