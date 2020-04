Es erwartet Sie ein Konzert des Klavierkünstlers Davide Martello. In Krisengebiete auf der ganzen Welt ist er mit seinem selbst gebauten Klavier gereist. Er hat in Afghanistan ebenso gespielt, wie auf dem Taksim-Platz in der Türkei und vor dem Pariser Konzerthaus Bataclan.

Seine Musik schreibt der Konstanzer mit sizilianischen Wurzeln selbst und präsentiert seine Kunst immer wieder als Straßenmusiker in verschiedenen Städten. Für Sie spielt der Friedensaktivist und Träger des Europäischen Bürgerpreises zu Ostern ein Konzert aus den USA, wo er aufgrund der Corona-Krise gestrandet ist.

Sie wollen Davide Martello unterstützen? Jetzt mit PayPal für den Musiker spenden: