Fallzahlen, Patientenwellen, Todesfälle – Zahlen und Daten sind überall, besonders während der Corona-Krise. Wie gehen Journalisten damit um? Wie werden aus Zahlen Geschichten? Unser Datenjournalist David Hilzendegen lüftet den Vorhang und lässt Sie einen Blick in seine redaktionelle Arbeit werfen – abseits der täglichen Updates vom Robert-Koch-Institut.

Woher kommen die Daten für seine Geschichten? Was sind die Probleme bei der Recherche? Welche Daten sind kaum zu bekommen? All diese Fragen beantwortet er praxisnah an drei Beispielen aus den letzten Wochen. Keine Sorge, Sie dürfen auch mal durchatmen: Das Video dreht sich nicht nur um Corona.

Sehen Sie Off the Record mit David Hilzendegen am Donnerstag, 16. April, hier ab 19.30 Uhr: