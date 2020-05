2012 sind die "Elderly People" aus der Asche ihrer vorhergehender Band "Suff-X" gestiegen: Seither liefern Marc Ahlhaus am Schlagzeug, Daniel Walter an der Gitarre und Stefan Krebs am Bass Rock vom Feinsten. Vor einigen Jahren komplettierten Christian Blondzik als Sänger und Rene Müller an der zweiten Gitarre die Band. Seitdem fügen die fünf Männer zusammen, was zusammen gehört: Harte Gitarrenriffs, tiefgründige Texte und melodische Passagen. Eine Kostprobe ihres Könnens geben Christian Blondzik und Rene Müller im Video-Konzert aus ihrem Probekeller.