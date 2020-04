Chris Inken Soppa wurde 1966 in München geboren, ist in Friedrichshafen aufgewachsen und lebt heute in Konstanz. Sie arbeitet als Übersetzerin und gehört seit 2012 der Meersburger Autorenrunde an. Jetzt ist ihr neues Buch erschienen: "Der große Muntprat", aus dem Chris Inken Soppa für Sie liest. Es handelt sich um die historische Romanbiografie eines Konstanzer Fernkaufmanns, der die Ravensburger Handelsgesellschaft mitgegründet hat.

Die Lesung beginnt am Montag, 27. April, um 19.30 Uhr.