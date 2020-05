Sahlen, ein fiktiver Ort in Sachsen-Anhalt: Hier kreuzen und verflechten sich die Wege der drei Hauptpersonen aus „Schweigenberg“, dem neuen Roman von Katrin Seglitz. Die in Ravensburg wohnhafte Autorin erzählt von einem Böttcher, der sich an einem Richter rächt, der ihn zu DDR-Zeiten ins Gefängnis brachte, von einer Schuhmacherin, die nach der Wende arbeitslos wurde, und von ihrer Enkelin, die unbequeme Fragen stellt.

Katrin Seglitz lebt seit 1994 in Ravensburg. Sie hat Literatur, Philosophie und Kunstgeschichte in München und Tübingen studiert, 1989 ihre erste Geschichte veröffentlicht und 2009 ihren ersten Roman "Der Bienenkonig". Die Schriftstellerin leitet Text- und Schreibwerkstätten, ist Mitglied der Meersburger Autorenrunde und Mitherausgeberin des Literarischen Jahreshefts Mauerläufer.