Das neue Video-Talk-Format des SÜDKURIER geht in die nächste Runde. Nach der erfolgreichen Premiere mit Marcus Schuchmann, Medizinischer Direktor am Klinikum Konstanz, erwarten die beiden Moderatoren Benjamin Brumm (Leiter der SÜDKURIER-Lokalredaktion Konstanz) und Stephan Kühnle (VHS-Fachbereichsleiter Politik) einen spannenden Interviewpartner.

Zu Gast ist: Stefan Bushuven, leitender Oberarzt für Krankenhaushygiene am Gesundheitsverbund im Landkreis Konstanz.

Mit Stefan Bushuven sprechen Benjamin Brumm und Stephan Kühnle über den Sinn von Hygiene-Maßnahmen in Kliniken sowie Empfehlungen für den Alltag. Das Video startet am Mittwoch, 15. April. ab 19.30 Uhr an dieser Stelle: