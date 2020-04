Es erwartet Sie ein exklusives Konzert der Pianistin Henriette Gärtner aus ihrem Studio in Spaichingen. Als Dreijährige begann Henriette Gärtner mit dem Klavierspiel, zwei Jahre später gab sie ihr erstes größeres Konzert in Stuttgart. Und mit nur acht Jahren sorgte sie in der internationalen Musikwelt für Furore und galt fortan als Wunderkind.

Es folgten Meisterkurse, Auszeichnungen und erste Preise bei Klavierwettbewerben. Konzerte gibt und gab sie in ganz Europa, bei Tourneen in den USA, Südamerika oder Südafrika. Henriette Gärtner ist in der Region geboren und hat ihr Abitur in Meßkirch abgelegt. Hier spielt sie exklusiv für Sie ein Konzert mit Werken der Komponistin Clara Schumannn.