Experten beantworten Leser-Fragen rund um Corona in einer Live-Diskussion in Villingen-Schwenningen

Die Corona-Krise verändert das Leben der Menschen in der Region. Was sagen ein Mikrobiologe, ein Bürgermeister, ein Hausarzt, eine Schulleiterin und ein Kreishandwerksmeister zur aktuellen Situation? In einer SÜDKURIER-Diskussionsrunde haben unsere Gäste Fragen von Lesern beantwortet. Hier gibt es das ganze Video zum Nachschauen.