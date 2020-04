SK ON AIR vor 1 Stunde

Gottesdienste aus der Christuskirche in Konstanz und dem Freiburger Münster

Auch die Kirchen sind in der Corona-Krise geschlossen und viele Menschen müssen auf ihren sonntäglichen Kirchgang verzichten. Andere haben gerade in dieser Zeit das Bedürfnis nach Besinnung und Gebet. SÜDKURIER ON AIR zeigt jeden Sonntag und an ausgewählten Feiertagen Gottesdienste aus der Region.