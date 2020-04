SÜDKURIER ON AIR 31. März 2020, 14:18 Uhr

SÜDKURIER ON AIR: Sportübungen mit Personal Trainer Marko Börsig

Das öffentliche Leben in der Region liegt wegen des Coronavirus nahezu lahm. Konzerthäuser sind ebenso geschlossen wie Theater, Kinos, Fitnessstudios oder andere Freizeit-Institutionen. Und auch die Kirchen dürfen nicht mehr öffentlich Gottesdienst feiern. Mit SÜDKURIER ON AIR wollen wir das Leben mit einem abwechslungsreichen Programm im Netz am Laufen halten.