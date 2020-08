Jeden Tag arbeitet ein großes Team im SÜKDURIER Medienhaus für Sie an der Weiterentwicklung von SÜDKURIER Online. Unser Ziel: Sie sollen auf unserer Nachrichten-Webseite die Inhalte finden, die Ihr Leben am Bodensee, am Hochrhein oder im Schwarzwald jeden Tag ein Stück einfacher machen. Weil Sie wissen, welche Themen Ihre Stadt oder Ihr Dorf bewegen oder weil Sie spannende Geschichten über Menschen und Ereignisse in Südbaden entdecken, die Sie überraschen und erfreuen.

Damit wir Ihnen die richtigen Artikel und Themen anbieten können, sind wir auf Informationen von Ihnen angewiesen. Regelmäßig fragen wir die Interessen unserer Leser mit Umfragen ab. Aber wir können unsere Webseite und unsere Angebote auch durch Daten verbessern, die Sie bei Ihrer Nutzung hinterlassen. Uns interessiert zum Beispiel: Welche Inhalte werden besonders gerne und intensiv gelesen? Wo lagen wir mit unserer journalistischen Einschätzung richtig? Wo gibt es in der Seitenstruktur Verbesserungsbedarf?

Daten helfen uns auch, Ihnen Werbung auszuspielen, die für Sie relevant ist. Unsere Entwickler und Product Owner, aber auch unsere Journalisten arbeiten mit diesem Wissen. So lernen wir täglich von Ihnen und für Sie, wie wir unsere Arbeit besser machen können.

Wollen wir wie beschrieben mit Daten unserer Nutzer arbeiten, brauchen wir dafür eine rechtliche Grundlage und müssen Sie darüber umfassend informieren. So sieht es der europäische Datenschutz vor. Das tun wir bereits, wenn wir Sie beim Besuch unserer Webseite fragen, ob wir Cookies verwenden dürfen.

Neuer Standard: Ein Plus für Ihre Privatsphäre

Wir schätzen dabei Ihre Privatsphäre. In Zukunft erhalten Sie die Möglichkeit, noch detaillierter auszuwählen, wofür Ihre Daten verwendet werden dürfen. Zu diesem Zweck wird Ihnen beim Besuch von SÜDKURIER Online ein verändertes Abfragefenster angezeigt werden, das Ihnen erweiterte Informationen und Auswahlmöglichkeiten bietet. Das Abfragefenster basiert auf dem TCF 2.0, einem internationalen Standard, der vom Branchenverband International Advertising Bureau (IAB) Europe zertifiziert wird.

Mit Ihrer Zustimmung können Sie die gesamte SÜDKURIER-Welt weiterhin fehlerfrei und bequem nutzen und Sie ermöglichen es uns, SÜDKURIER Online weiterhin auf Ihre Bedürfnisse auszurichten und Ihr Nutzererlebnis zu verbessern.