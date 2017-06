Unsere Tipps, was Sie am Super-Wochenende in der Region unternehmen können



Post aus der Chefredaktion

Über das Southside habe ich Ihnen ja gestern schon berichtet: Zehntausende Fans feiern bereits auf dem Festival-Gelände bei Neuhausen ob Eck. Stimmung: gut, Wetter: heiß, haben meine jungen Kollegen gerade durchgefunkt. Das Southside ist längst ausverkauft, aber mit unseren Videos, unserem Foto-Liveblog und vielen Bildernkönnen Sie trotzdem das ganze Wochenende über mit dabei sein.

habe ich Ihnen ja gestern schon berichtet: Zehntausende Fans feiern bereits auf dem Festival-Gelände bei Neuhausen ob Eck. Stimmung: gut, Wetter: heiß, haben meine jungen Kollegen gerade durchgefunkt. Das Southside ist längst ausverkauft, aber mit unseren Videos, unserem Foto-Liveblog und vielen Bildernkönnen Sie trotzdem das ganze Wochenende über mit dabei sein. 80.000 Besucher erwarten die Städte Konstanz und Kreuzlingen am Samstag und Sonntag zum grenzüberschreitenden Flohmarkt . Mehr als 900 Stände gibt es allein in Konstanz. Mein Tipp: Nachts um 4 ist es zwischen den Ständen sowohl kühler als auch leerer als am Sonntagmittag...

. Mehr als 900 Stände gibt es allein in Konstanz. Mein Tipp: Nachts um 4 ist es zwischen den Ständen sowohl kühler als auch leerer als am Sonntagmittag... Wenn Sie am Samstagabend noch ein bisschen Abwechslung vom Flohmarkt-Bummel mögen: Das berühmt-berüchtigte Torture-Ship legt um 20.50 Uhr für eine gute halbe Stunde in Konstanz an. In Friedrichshafen können Sie das Spektakel schon etwas früher beobachten: Die Lack- und Lederfans steigen zwischen 19 Uhr und 19.45 Uhr zu.

legt um 20.50 Uhr für eine gute halbe Stunde in Konstanz an. In Friedrichshafen können Sie das Spektakel schon etwas früher beobachten: Die Lack- und Lederfans steigen zwischen 19 Uhr und 19.45 Uhr zu. In Singen gehen die weltbesten Montainbiker bei der Weltmeisterschaft am Wochenende an den Start. Samstag um 17 Uhr ist die feierliche Eröffnung auf der Showbühne in der Innenstadt. Sonntag starten dann die Wettbewerbe um 10 Uhr - nach 16 Uhr ist Siegerehrung. Hier gibt's das detaillierte Programm.

bei der am Wochenende an den Start. Samstag um 17 Uhr ist die feierliche Eröffnung auf der Showbühne in der Innenstadt. Sonntag starten dann die Wettbewerbe um 10 Uhr - nach 16 Uhr ist Siegerehrung. Hier gibt's das detaillierte Programm. Donaueschingen feiert Donauquellfest - das komplette Programm hier.

- das komplette Programm hier. In Friedrichshafen gehen die Beach Days zu Ende.

Stockach feiert seinen legendären Schweizer Feiertag - heute Abend schon mit einer Open-Air-Schlager-Party mit Papi's Pumpels, und am Wochenende dann mit Vergnügungspark und allerlei Events - Orientierung gibt dieser Flyer.

Das Bild des Tages

In meinem Newsletter lesen Sie täglich, was wirklich wichtig ist. Stefan Lutz, SÜDKURIER-Chefredakteur Nur noch ein Schritt! Vielen Dank für Ihre Newsletter-Anmeldung. Um die Anmeldung erfolgreich abzuschließen, aktivieren Sie bitte den Link der E-Mail, die wir Ihnen geschickt haben. Sie haben keine Nachricht erhalten? Bitte überprüfen Sie Ihren Spam-Ordner.

In meinem Newsletter lesen Sie täglich, was wirklich wichtig ist. Stefan Lutz, SÜDKURIER-Chefredakteur Nur noch ein Schritt! Vielen Dank für Ihre Newsletter-Anmeldung. Um die Anmeldung erfolgreich abzuschließen, aktivieren Sie bitte den Link der E-Mail, die wir Ihnen geschickt haben. Sie haben keine Nachricht erhalten? Bitte überprüfen Sie Ihren Spam-Ordner.

Liebe Leserinnen und Leser,unserer Region steht ein wahres Super-Wochenende bevor. Das sind meine Tipps:Und falls Sie doch einfach nur im Freibad oder am See liegen mögen ( das Wetter wird passen - warm und trocken): Wir sind für Sie auf allen Veranstaltungen vor Ort – Bilder, Berichte und Videos finden Sie aktuell auf unserem Online-Angebot auf www.suedkurier.de Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg hat dieses Foto ausgewertet und ist sich sicher:Entstanden ist das Bild bereits am Mittwoch. Eine Privatperson hat es gegen 17.30 Uhr nordöstlich von Überlingen aufgenommen. Laut Mitteilung des Umweltministeriums handelt es sich um einen vermutlich noch jungen Wolf. Wo er sich momentan aufhalte, sei nicht bekannt.Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend und ein erlebnisreiches Wochenende!Ihr Stefan LutzChefredakteur