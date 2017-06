Post aus der Chefredaktion

Ethik fürs Auto

Wut auf Nordkorea

Was sonst noch wichtig ist

Hitzewelle im Südwesten: Ist Ihnen heute auch so warm? Wenn ja, habe ich eine heiße Nachricht: Es soll noch wärmer werden. Mit bis zu 37, punktuell sogar mit 38 Grad rechnet der Deutsche Wetterdienst in den nächsten Tagen. Auf den ersten Autobahnen gibt’s ein Tempolimit. Und auch die Ozonbelastung steigt.

Ist Ihnen heute auch so warm? Wenn ja, habe ich eine heiße Nachricht: Es soll noch wärmer werden. Mit bis zu 37, punktuell sogar mit 38 Grad rechnet der Deutsche Wetterdienst in den nächsten Tagen. Auf den ersten Autobahnen gibt’s ein Tempolimit. Und auch die Ozonbelastung steigt. Staatsanwaltschaft erstattet Anzeige gegen José Mourinho: Nach Cristiano Ronaldo ist jetzt auch der aktueller Trainer von Manchester United ins Visier der spanischen Steuerermittler gerückt. Mourinho soll zwischen 2011 und 2012 während seiner Zeit bei Real Madrid 3,3 Millionen an Steuergeldern hinterzogen haben.

Nach Cristiano Ronaldo ist jetzt auch der aktueller Trainer von Manchester United ins Visier der spanischen Steuerermittler gerückt. Mourinho soll zwischen 2011 und 2012 während seiner Zeit bei Real Madrid 3,3 Millionen an Steuergeldern hinterzogen haben. Gericht erlaubt Atommüll-Transport auf dem Neckar: Der Energieversorger EnBW darf Atommüll per Schiff aus dem abgeschalteten Akw Obrigheim zum Zwischenlager Neckarwestheim bringen. Das hat das Verwaltungsgericht Berlin heute entschieden und einen Eilantrag der Gemeinde Neckarwestheim abgelehnt.

Das Bild des Tages

In meinem Newsletter lesen Sie täglich, was wirklich wichtig ist. Stefan Lutz, SÜDKURIER-Chefredakteur Nur noch ein Schritt! Vielen Dank für Ihre Newsletter-Anmeldung. Um die Anmeldung erfolgreich abzuschließen, aktivieren Sie bitte den Link der E-Mail, die wir Ihnen geschickt haben. Sie haben keine Nachricht erhalten? Bitte überprüfen Sie Ihren Spam-Ordner.

In meinem Newsletter lesen Sie täglich, was wirklich wichtig ist. Stefan Lutz, SÜDKURIER-Chefredakteur Nur noch ein Schritt! Vielen Dank für Ihre Newsletter-Anmeldung. Um die Anmeldung erfolgreich abzuschließen, aktivieren Sie bitte den Link der E-Mail, die wir Ihnen geschickt haben. Sie haben keine Nachricht erhalten? Bitte überprüfen Sie Ihren Spam-Ordner.

Liebe Leserinnen und Leser,gestern hatte ich es an dieser Stelle ja schon angerissen: das. Es kam spät und es kam wie es kommen musste.und mit diesem Steuerkonzept steht auch grob schon das SPD-Wahlprogramm. Es soll jährliche Steuerentlastungen für uns Bürger von mindestens 15 Milliarden Euro geben, das klingt erst einmal gut, denn vor allem Menschen mit geringen und mittleren Einkommen sollen profitieren. Top-Verdiener dürfen dafür künftig mehr abgeben.Das riecht schwer nach Umverteilungsmaschine und das birgt großes Risiko. Denn wann immer die Sozialdemokraten zum großen Umverteilen angesetzt haben, ging die anschließende Wahl schief. Das sage nicht ich, das haben Politikwissenschaftler analysiert.Aber vielleicht hat die SPD mit ihrem Steuerkonzept jetzt doch einiges richtig gemacht. Zum Beispiel mit der Idee, den Solidaritätszuschlag für einen Großteil der Beschäftigten sofort wegfallen zu lassen. Und interessanterweise fehlt die Vermögenssteuer in dem Konzept – damit sich von den Reichen kein Widerstand formiert? Von links gibt’s deshalb Kritik, auch in den eigenen Reihen. Am Wochenende soll das Wahlprogramm jedenfalls beschlossen werden. Ob es für einen Befreiungsschlag für die SPD reicht, werden wir sehen.Noch ist es Zukunftsmusik – aber vielleicht sind wir schon bald alle. Dafür sollte es klare Richtlinien geben, nicht nur juristisch, sondern auch ethisch. Was ich meine? Nehmen wir dieses Beispiel: Ein selbstfahrendes Auto muss ausweichen, um einem Hinderniss auszuweichen. Weicht es nach links aus, überfährt es aber eine Mutter mit Baby, weicht es nach rechts aus eine betagte Dame. Wie soll das Auto entscheiden?Um in dieser Frage Klarheit zu schaffen, hatte Verkehrsminister Alexander Dobrindt eineeingerichtet, die heute ihre Empfehlungen vorgestellt hat. Das Gremium hat 20 Thesen formuliert und kommt zunächst einmal zu dem Schluss, dass autonomes Fahren ethisch sogar geboten sei, wenn die Autos weniger Unfälle verursachen als Menschen es tun. Zum Thema Unfälle heißt es: Der Schutz menschlichen Lebens geht immer vor.Und zu unausweichlichen Unfallsituationen heißt es darin eben auch: „Bei unausweichlichen Unfallsituationen ist jede Qualifizierung nach persönlichen Merkmalen (Alter, Geschlecht, körperliche oder geistige Konstitution) strikt untersagt.“ Das heißt übersetzt: Programmierer dürfen nicht vorgeben, wie ein Auto entscheiden wird. Das Dilemma Mutter mit Kind oder betagte Dame ist damit aber nicht gelöst.Wut und Entsetzen in den USA:. So heißt der Student, der eineinhalb Jahre in nordkoreanischer Haft gewesen war und vor knapp einer Woche in seine Heimat USA zurückgekehrt ist, mit schweren Hirn-Verletzungen, im Koma. US-Präsident Donald Trump verurteilte heute das „brutale Regime“ in Nordkorea. Das Verhältnis zwischen den USA und Nordkorea ist ohnehin belastet – jetzt werden die Gräben noch tiefer. Und die USA fordern die Freilassung weiterer US-Bürger, die in Nordkorea in Gefängnissen sitzen sollen. Der Fall Warmbier lässt nur erahnen, was in den Zellen des Regimes von Pjöngjang vor sich geht. Was mit Warmbier genau passiert ist, wird vermutlich nie bekannt werden.Falls Sie dieser Tage eine Abkühlung suchen, bietet sich auch ein Ausflug auf dem Feldberg an. Da ist's heute mit 27 Grad geradezu frisch...Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.Ihr Stefan LutzChefredakteur