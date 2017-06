Post aus der Chefredaktion

Was genau ist passiert?

Wer ist betroffen?

Wer steckt dahinter?

Können solche Angriffe in Zukunft verhindert werden?

Liebe Leserinnen und Leser,die aktuelle Cyber-Attacke auf Computersysteme weitet sich aus. Weltweit kämpfen Unternehmen gerade mit den Folgen – auch in Deutschland.Es ist der zweite Angriff innerhalb von zwei Monaten. Im Mai nutzte der Trojaner „WannaCry“ Sicherheitslücken in älteren Windows-Systemen aus. Schon damals befürchteten Experten neue Angriffe. Das ist jetzt eingetreten. Seit gestern breitet sich die neue Schadsoftware aus – langsamer als „WannaCry“, aber dafür sind mehr. Wieder werden die Daten auf den infizierten Rechnern verschlüsselt. Die Angreifer verlangen 300 Dollar in der Digital-Währung Bitcoin für die Freigabe der infizierten Rechner. IT-Experten zufolge nutzt die Software zum Teil dieselbe Sicherheitslücke in älteren Windows-Systemen aus wie „WannaCry“ – allerdings nicht nur. Innerhalb eines Netzwerks findet die Schadsoftware Wege, um weitere Computer anzustecken. Das macht sie. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) warnt deshalb: Auch Systeme, die auf dem aktuellen Stand sind, könnten infiziert werden.Das russische Software-Unternehmen Kaspersky Lab spricht heute von mehr als 2000 Opfern vor allem in Russland und der Ukraine. Weltweit sind Unternehmen betroffen. An dermusste die Radioaktivität nach den Computer-Ausfällen manuell gemessen werden. In Kiew fiel das Ticketsystem der U-Bahn zeitweise aus. In Indien traf der Angriff den größten Container-Hafen des Landes in Mumbai, in Dänemark wurde die Großreedereiattackiert. Auch derbestätigte heute, Ziel des Angriffs gewesen zu sein. Der Schaden könne noch nicht benannt werden.Das ist noch völlig unklar. Strafverfolger in verschiedenen Ländern haben Ermittlungen gegen Unbekannt aufgenommen. Es ist noch nicht einmal klar, um welche Art von Software es sich handelt. Das BSI sprach zunächst von einer Variante eines bekannten Typs. Kaspersky Lab sagte heute allerdings, man gehe von einer neuartigen Erpressersoftware aus, die vorher noch nicht aufgefallen sei.Das BSI rät Firmen dringend, alle IT-Systeme auf den neuesten Stand zu bringen und Sicherheitslücken zu schließen. Wie sich private Nutzer schützen können, haben wir hier aufgeschrieben . Doch solangeaus Eigeninteresse Sicherheitslücken horten, statt sie beim Software-Hersteller zu melden, und solange dielasch im Aktualisieren von Software sind, bleibt die Gefahr. Und: Dass durch solche Attacken wichtige Infrastruktur oder ganze Wirtschaftszweige lahmgelegt werden, wird immer wahrscheinlicher, je mehr dievoranschreitet. Das muss man bedenken, wenn über selbstfahrende Autos und Züge, internetfähige Kühlschränke und Haustechnik oder flächendeckendes bargeldloses Bezahlen diskutiert wird. Das alles mag unser Leben bequemer machen – es macht uns aber auch angreifbarer.Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.Ihr Sebastian PantelLeiter Onlineredaktion