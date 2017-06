Post aus der Chefredaktion

Mindestens sechs Menschen sind bei dem Brand gestorben, die Polizei befürchtet weitere Todesopfer. Mehr als 70 Verletzte werden in Krankenhäusern behandelt, 20 von ihnen sind nach Angaben von Rettungskräften in einem kritischen Zustand.

Der erste Notruf ging um 0.54 Uhr bei der Londoner Feuerwehr ein

Das Gebäude mit 120 Wohnungen wurde 1974 erbaut und zuletzt modernisiert

Es handelt sich nach Angaben von Scotland Yard nicht um einen Terroranschlag

Wie genau kam es zu dem Feuer? Und wo brach der Brand aus? Alle Fragen rund um die Brandursache sind noch völlig offen. Londons Feuerwehrchefin Dany Cotton warnte vor Spekulationen. Experten sollen in den kommenden Tagen nach dem Grund für das Feuer suchen.

Wie viele Menschen waren zur Zeit des Brandes in dem Hochhaus? Auch das steht noch nicht fest. Nach Angaben der Londoner Polizei werden noch Menschen vermisst - wie viele es sind, ist nicht bekannt.

"Tofubutter" ist keine Butter

- Begeisterung im Schwarzwald: Ein Teil des südlichen Schwarzwalds darf sich künftig Unesco-Biosphärenreservat nennen. Das 630 Quadratkilometer große Gebiet, das überwiegend westlich und südlich des Feldbergs liegt, wurde heute anerkannt. Biosphärenreservate zeichnen sich durch einzigartige Ökosysteme oder bedeutsame Kulturlandschaften aus.

Die Rüstungsexporte aus Deutschland sind im ersten Drittel des Jahres gesunken, sie bleiben aber dennoch auf einem hohen Niveau. Bis April wurden Exporte in Höhe von 2,42 Milliarden Euro genehmigt. Im Vorjahreszeitraum waren es 3,3 Milliarden Euro. Exporte gingen auch wieder in die Golfregion. Im Kampf gegen Terrorismus und Kriminalität wollen Bund und Länder zusammenrücken und mit einem „Musterpolizeigesetz“ für einheitliche Standards sorgen. Das hat die Innenministerkonferenz beschlossen. Bund und Länder einigten sich außerdem darauf, dass Ermittler bei schweren Straftaten auf Messenger-Dienste wie WhatsApp zugreifen können müssten.

Liebe Leserinnen und Leser,die britische Hauptstadt kommt nicht zur Ruhe: Ein katastrophaler. Das Feuer war in der Nacht in einem 24-stöckigen Gebäude ausgebrochen. Den ganzen Tag über liefen die Löscharbeiten, über Stunden hinweg kämpften mehr als 200 Einsatzkräfte gegen die Flammen. Es sind dramatische Szenen, die sich im Westen der Stadt abspielten: Laut Augenzeugen breitete sich das Feuer rasend schnell aus und Menschen sprangen aus dem brennenden Gebäude. Schnell kamen Spekulationen auf: War es schon wieder einDas hat Scotland Yard mittlerweile verneint. Was aber ist passiert?Darf ein Hersteller von Tofuprodukten seinen Nahrungsmitteln Namen wie „Tofubutter" oder „Pflanzenkäse" geben? Mit dieser Frage hat sich heute der Europäische Gerichtshof befasst.Denn alles, was in der EU Milch heißt oder als Milcherzeugnis wie Butter, Molke, Käse oder Joghurt verkauft wird, muss auch echte Milch enthalten – also die aus dem Euter.Der Hersteller Tofutown aus der Eifel hatte argumentiert, er verwende die Begriffe „Tofubutter" oder „Pflanzenkäse", weil die Produkte wie Butter oder Käse hergestellt würden. Sie schmeckten genauso, sähen genauso aus und könnten genauso verarbeitet werden, sagte Anwalt Michael Beuger. Wettbewerber hatten gegen die Namensgebung geklagt. Auch die Richter in Luxemburg sehen Verwechslungsgefahr mit echten Milchprodukten. Ihre Entscheidung ist eine gute. Namen von Lebensmitteln müssen zuverlässig sein - damit Sie und ich im Supermarkt beim Griff ins Regal auch gleich wissen, was wir da erwerben. Ein weißes Getränk aus Soja ist eben keine Milch und eine „Tofubutter" ist keine Butter. Besonders Allergiker müssen sich auf eine klare Benennung verlassen können.Auch Stunden nach dem Ausbruch des Feuers stand der Grenfell Tower noch lichterloh in Flammen. Londons Feuerwehrchefin Dany Cotton sprach von einem beispiellosen Brand: "In meinen 29 Jahren bei der Feuerwehr habe ich noch nie etwas in dieser Größenordnung gesehen", sagte sie.