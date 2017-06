Post aus der Chefredaktion

Polizistin durch Schüsse schwer verletzt: Bei einem Polizeieinsatz am S-Bahnhof Unterföhring bei München hat ein Mann eine Polizei-Waffe entwendet und einer Beamtin in den Kopf geschossen. Der 37-Jährige schoss auch auf zwei Passanten. Der Täter wurde festgenommen. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gibt es laut Polizei nicht.

Das Bild des Tages

Liebe Leserinnen und Leser,Fußballfans in Deutschland und Österreich müssen sich ab Sommer 2018 umstellen: Diewandert ausschließlich ins– zum ersten Mal in der Geschichte des Wettbewerbs. Seit heute ist offiziell: Sky Deutschland hat sich ab 2018 für drei Jahre die exklusiven Übertragungsrechte gesichert. Das ZDF, das aktuell noch die Rechte für 18 Spiele pro Saison im Free-TV hält, hatte zwar mitgeboten – ging aber leer aus. Entsprechend vergrämt reagierte ZDF-Intendant Thomas Bellut: „.“ Man habe ein „sehr gutes Angebot“ abgegeben, allerdings habe es auch eine „klar definierte Obergrenze“ gegeben. Was sich Sky die Königsklasse kosten ließ, ist offiziell nicht bekannt. In Berichten ist die Rede von 600 Millionen Euro für die drei Jahre.Im Netz tobt jetzt die Debatte: Empörte Fans sprechen auf Twitter von Boykott und schimpfen auf das ZDF. Wundern sollte diese Entwicklung allerdings keinen. Was in anderen europäischen Ländern längst Standard ist, ist jetzt auch in Deutschland angekommen. Im Fußball geht es nun mal um ganz viel Geld, der Profisport ist ein Wirtschaftsbetrieb. Sender wie Sky geben nur deshalb so viel aus, weil sie sich entsprechende Einnahmen erhoffen. Und weil viele Zuschauer dazu – wohlgemerkt freiwillig – bereit sind, dreht sich die Spirale immer weiter. Es ist daher nur folgerichtig, dass ein aus Gebühren finanzierter Sender wie das ZDF aussteigt. Ansonsten hätten die Gebühren erhöht werden müssen – bezahlt von uns allen. Und das kann nicht der richtige Weg sein.: Kommt eine deutsche Mannschaft ins Finale, dürfte dieses dann nicht ausschließlich im Pay-TV gezeigt werden. Steht tatsächlich so im Rundfunk-Staatsvertrag.Es ist eine: Der Rauchmelder piepst mitten in der Nacht, die Wohnung steht in Flammen, dichter Rauch breitet sich aus. In einem Hochhaus in Stutensee bei Karlsruhe hat es heute am frühen Morgen gebrannt. Im siebten Stock des Gebäudes war ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit Drehleitern an. Für eine 65 Jahre alte Frau und ihren 68 Jahre alten Bruder kam jede Hilfe zu spät. Viele andere Menschen wurden verletzt. Laut Feuerwehr sei wegen dichten Rauchs vor allem die Rettung der Menschen, die oberhalb des siebten Stocks wohnten, schwierig gewesen. 13 Stockwerke hat das Hochhaus. Die Angst vor nächtlichem Feuer treibt wohl jeden um. Besonders im Hochhaus kann sie zu einem Alptraum werden. Wir haben für Sie bei der Konstanzer Feuerwehr nachgefragt, was man tun kann, wenn es im Hochhaus brennt. Kommandant Bernd Roth hat uns erklärt,, warum es wichtig ist, beim Verlassen der Brandwohnung die Tür hinter sich zu schließen und was andere Hausbewohner tun können, wenn der Fluchtweg Treppenhaus bereits voller Rauch ist. Die Hinweise haben wir hier für Sie aufgeschrieben.Eine Hauptattraktion ist der „Parthenon der Bücher“ der argentinischen Künstlerin Marta Minujin. Der maßstabsgetreue Nachbau des Akropolis-Tempels zeigt verbotene oder einst verbotene Bücher. Die Besucher sind aufgerufen, eigene Exemplare beizusteuern.Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.Ihr Günter AckermannStellvertretender Chefredakteur