Liebe Leserinnen und Leser,derhat mit seiner Partei „La République en Marche“ die absolute Mehrheit erobert. 350 von 477 Sitzen haben seine Getreuen erobert, das ist die absolute Mehrheit – und eine Niederlage der bisher etablierten Parteien. Der junge Präsident kann jetzt durchregieren und seine. Gut so - denn die hat das Land dringend nötig: Die Arbeitslosigkeit ist hoch, gerade unter jungen Leuten. Die Wirtschaft schwächelt, und Frankreichs Schuldenberg ist groß. Macron muss liefern – und das will er auch. Noch in diesem Monat will die Regierung eineangehen, die Unternehmen mehr Freiräume geben soll. Was der Präsident vorhat, erinnert durchaus an unsere deutsche Agenda 2010. Und die hat mit dafür gesorgt, dass Deutschland heute so gut da steht wie es da steht., Macron wird sie trotzdem einführen, dessen bin ich sicher. Ob die streikfreudigen Franzosen dann auf die Straße gehen und protestieren, wird sich zeigen. Im Moment lieben sie ihren Präsidenten noch.Großbritannien kommt nicht zur Ruhe – und mitten im tragischen Durcheinander aus Anschlägen und der Brandkatastrophe am Grenfell-Tower beginnen heute die Brexit-Gespräche. Für deren Start hatte sich Premierministerin Theresa May ein ruhiges Fahrwasser und eine breite Mehrheit im Rücken gewünscht. Nichts davon existiert.Bei der Neuwahl Anfang Juni hat sie ihre Mehrheit verloren, ihr Regierungsprogramm ist noch nicht durchs Parlament – und die Kritik an ihrem Umgang mit den innenpolitischen Ereignissen reißt nicht ab und schwächt ihre Position. Nach der Brandkatastrophe werfen ihr Kritiker vor, nicht schnell genug reagiert und die Opfer im Stich gelassen zu haben. Demonstranten forderten öffentlich ihren Rücktritt. Nun die Brexit-Verhandlungen, die erstaunlich versöhnlich begonnen haben: „Uns verbindet mehr als uns trennt“, sagte Brexit-Minister David Davis. Eine „starke und besondere Partnerschaft“ zwischen Großbritannien und seinen europäischen Verbündeten und Freunden solle aufgebaut werden.Worum es ab heute bei den Brexit-Verhandlungen im Detail gehen wird, haben wir hier für Sie aufgeschrieben. Mindestens 62 Menschen sind bei verheerenden Waldbränden in Portugal ums Leben gekommen. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer durch einen Blitzschlag ausgelöst wurde. Dieses Auto Nähe der Ortschaft Mosteiro circa 160 Kilometer nordöstlich von Lissabon ist bei dem Brand vollkommen zerstört worden. Hunderte Einsatzkräfte kämpfen auch heute noch darum, das Feuer einzudämmen.Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.Ihr Stefan LutzChefredakteur