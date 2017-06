Post aus der Chefredaktion

Warum macht sie das gerade jetzt?

Was sagt die SPD dazu?

Überfordert das nicht die CDU?

In meinem Newsletter lesen Sie täglich, was wirklich wichtig ist. Stefan Lutz, SÜDKURIER-Chefredakteur Nur noch ein Schritt! Vielen Dank für Ihre Newsletter-Anmeldung. Um die Anmeldung erfolgreich abzuschließen, aktivieren Sie bitte den Link der E-Mail, die wir Ihnen geschickt haben. Sie haben keine Nachricht erhalten? Bitte überprüfen Sie Ihren Spam-Ordner.

In meinem Newsletter lesen Sie täglich, was wirklich wichtig ist. Stefan Lutz, SÜDKURIER-Chefredakteur Nur noch ein Schritt! Vielen Dank für Ihre Newsletter-Anmeldung. Um die Anmeldung erfolgreich abzuschließen, aktivieren Sie bitte den Link der E-Mail, die wir Ihnen geschickt haben. Sie haben keine Nachricht erhalten? Bitte überprüfen Sie Ihren Spam-Ordner.

Liebe Leserinnen und Leser,hatte ich gestern nicht geschrieben, der Wahlkampf nehme Fahrt auf? Nun, heute hat die Berliner Politik den nächsten Gang eingelegt. Gestern war es eine Schulz-Äußerung, dann legte am Abendnach – mit nichts anderem als einer Sensation: Die Kanzlerinzurückgenommen und eine Gewissensentscheidung im Bundestag zu dem Thema ins Gespräch gebracht.CDU und CSU haben sich lange gegen die Ehe für alle, also die vollständige Gleichstellung homosexueller Paare, gesträubt. Nach und nach haben aber Grüne, FDP und schließlich auch die SPD in den vergangenen Wochen genau diese Gleichstellung zurgemacht. Die Union stand plötzlich bei diesem Thema isoliert da. Schulz mag das gefallen haben. Aber da hat er nicht mit der Kanzlerin gerechnet. Die drehte den Spieß gestern nämlich um. Sie sei „bekümmert“ von der Art und Weise, wie die anderen Parteien mit dem Thema umgingen, sagte sie.Mit "anders" meint sie: Das Parlament soll entscheiden. Und zwar jeder. Das Schlaue an diesem Schachzug: Merkel muss in ihrer CDU keine gemeinsame Linie durchprügeln bei diesem Thema, mit dem konservative Christdemokraten ihre Mühe haben.Schulz und seineSie fordern eine Abstimmung noch in dieser Woche, ehe der Bundestag in die Sommerpause geht. Damit bahnt sich der nächste Zoff an. Unionsfraktionschef Volker Kauder warf der SPD angesichts dieser Forderung Vertrauensbruch vor. CSU-Landesgruppengeschäftsführer Max Straubinger sprach von einem Bruch des Koalitionsvertrags, der das Thema für diese Legislaturperiode ausklammere.- ohne Fraktionszwang sowohl bei CDU als auch bei CSU. Auch dafür hat Angela Merkel heute die Straße frei gemacht.Die Kanzlerin hat ja- denken wir an den Atomausstieg. In ihrer Partei erzeugt das allerdings immer das eine oder andere, lange nachwirkende Schleudertrauma. Falls der konservative Wählerteil bei diesem Thema nun aus der Kurve fliegt, könnte eine Kraft sie am Seitenstreifen aufsammeln, die die Wahlkampf-Bühne eigentlich gefühlt schon verlassen hatte:Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.Ihr Sebastian PantelLeiter Onlineredaktion