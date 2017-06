Post aus der Chefredaktion

Trinken: Die altbekannten zweieinhalb bis drei Liter pro Tag gelten in diesen Tagen ganz besonders. Trinken Sie vor allem Mineralwasser. Zwei Liter habe ich heute schon geschafft, das gab gerade Lob.

Die altbekannten zweieinhalb bis drei Liter pro Tag gelten in diesen Tagen ganz besonders. Trinken Sie vor allem Mineralwasser. Zwei Liter habe ich heute schon geschafft, das gab gerade Lob. Essen: Der Appetit bleibt bei diesen Temperaturen ohnehin aus. Mehrere kleine leichte Mahlzeiten über den Tag verteilt tun Wunder. Ich hatte gerade ein Brötchen und eine Laugenstange. Gab auch Lob.

Der Appetit bleibt bei diesen Temperaturen ohnehin aus. Mehrere kleine leichte Mahlzeiten über den Tag verteilt tun Wunder. Ich hatte gerade ein Brötchen und eine Laugenstange. Gab auch Lob. Sport: Bewegung ist immer gut – aber vom Laufen in der Mittagshitze raten die Kollegen ab. Spaßvögel, dafür haben die meisten eh keine Zeit. Ich jedenfalls nicht.

Bewegung ist immer gut – aber vom Laufen in der Mittagshitze raten die Kollegen ab. Spaßvögel, dafür haben die meisten eh keine Zeit. Ich jedenfalls nicht. Einschlafen: Wenn es auch nachts kaum abkühlt, fällt das Einschlafen oft schwer. Wer vor dem Schlafengehen kühl duscht und sich nicht ganz abtrocknet, kann besser schlafen. Das werde ich heute Abend mal versuchen.

Abzug aus Incirlik

Turmbau zu Rottweil mit Schwierigkeiten

Was sonst noch wichtig ist

Schleierfahndung nur mit Einschränkungen: Verdachtsunabhängige Kontrollen in Grenznähe dürfen nicht zu systematischen Grenzkontrollen führen. Das hat der Europäische Gerichtshof heute klargestellt.

Verdachtsunabhängige Kontrollen in Grenznähe dürfen nicht zu systematischen Grenzkontrollen führen. Das hat der Europäische Gerichtshof heute klargestellt. Kühllaster-Prozess begonnen: Fast zwei Jahre ist es her, dass 71 Flüchtlinge in einem Kühllastwagen in Österreich erstickt gefunden wurden. Heute hat in Ungarn der Prozess gegen elf mutmaßliche Schlepper begonnen.

Fast zwei Jahre ist es her, dass 71 Flüchtlinge in einem Kühllastwagen in Österreich erstickt gefunden wurden. Heute hat in Ungarn der Prozess gegen elf mutmaßliche Schlepper begonnen. Queen’s Speech: Das britische Parlament hat heute seine neue Sitzungsperiode begonnen. Königin Elizabeth II. eröffnete die Versammlung und verlas das Programm der konservativen Regierung. Im Zentrum des Programms steht natürlich der Brexit. Seinetwegen wurde die Sitzungsperiode ausnahmsweise von einem auf zwei Jahre verlängert.

Das Bild des Tages

In meinem Newsletter lesen Sie täglich, was wirklich wichtig ist. Stefan Lutz, SÜDKURIER-Chefredakteur Nur noch ein Schritt! Vielen Dank für Ihre Newsletter-Anmeldung. Um die Anmeldung erfolgreich abzuschließen, aktivieren Sie bitte den Link der E-Mail, die wir Ihnen geschickt haben. Sie haben keine Nachricht erhalten? Bitte überprüfen Sie Ihren Spam-Ordner.

In meinem Newsletter lesen Sie täglich, was wirklich wichtig ist. Stefan Lutz, SÜDKURIER-Chefredakteur Nur noch ein Schritt! Vielen Dank für Ihre Newsletter-Anmeldung. Um die Anmeldung erfolgreich abzuschließen, aktivieren Sie bitte den Link der E-Mail, die wir Ihnen geschickt haben. Sie haben keine Nachricht erhalten? Bitte überprüfen Sie Ihren Spam-Ordner.

Liebe Leserinnen und Leser,heute halte ich mal den Finger aus dem Fenster und tauche ihn nicht gleich ins Weltgeschehen. Und was fühle ich? Hitze. Oder besser:. Und das am kalendarischen Sommeranfang, das passt ja. Und es bleibt so, eine Abkühlung ist jedenfalls nicht in Sicht. Wohl dem, der seine Tage am See oder im Freibad verbringen kann, alle anderen schwitzen bei der Arbeit und das macht allen zu schaffen. Warum eigentlich? Durch Schwitzen gehen Flüssigkeit und Mineralstoffe verloren. Die Blutgefäße weiten sich und bei starker Hitze kann das zu Schwindel und Kopfschmerzen führen.Vier Tipps, die mir meine Kollegen zugerufen haben:Deraus dem türkischen Incirlik ist längst beschlossene Sache, die Bundesregierung hat die Verlegung nach Jordanien eingeleitet. Dennoch stimmt der Bundestag in diesen Minuten über den Abzug ab. Rechtlich ist das nicht nötig, das Mandat für den Einsatz im Kampf gegen den IS gilt weiterhin, ein Standort kommt in dem Mandatstext nicht vor. Die Abstimmung soll vor allem eines: ein politisches Zeichen setzen. Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee. Die Abgeordneten des deutschen Bundestags schicken die Soldaten in den Einsatz – ihnen gilt das Besuchsverbot der Türkei. Deshalb ist es richtig, dass die Abgeordneten abstimmen.Es ist längst überfällig.Eigentlich sollte derlängst fertig gestellt sein, im Mai sollte eigentlich große Einweihung gefeiert werden. Aber an dem 246 Meter hohen Aufzugs-Testturm wird immer noch gearbeitet, denn noch fehlt die Außenverkleidung. Woran das liegt?, sagt der Pressesprecher von Thyssen-Krupp-Elevators, nachdem sich die Firma lange in Schweigen gehüllt hatte. Und dieses Wackeln hat bei den Messarbeiten für die Außenhaut für Probleme gesorgt. Wann Rottweils neues Wahrzeichen fertig sein soll, erzählen wir morgen im SÜDKURIER auf unseren Baden-Württemberg-Seiten., die sich vor den Augen der Öffentlichkeit abspielt: Eine halbe Stunde lang verharrte Walter Kohl, der ältere Sohn des verstorbenen Altkanzlers, heute vor der verschlossenen Türe von Helmut Kohls Haus in Oggersheim. Zur Mittagszeit klingelte er mehrfach vergeblich an der Tür, zwei Enkelkinder des Altkanzlers begleiteten ihn. Kohl sagte, er sei von Polizeibeamten auf ein Hausverbot hingewiesen worden. Schon am Tag des Todes von Helmut Kohl musste Walter Kohl mit Polizisten diskutieren, bevor er zum Haus durchkam Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.Ihr Stefan LutzChefredakteur