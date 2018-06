Für uns beim SÜDKURIER stehen die Menschen in der Region im Mittelpunkt, die unser redaktionelles Angebot schätzen und ihm täglich vertrauen. Für sie entwickeln wir uns kontinuierlich weiter. Einen großen Schritt auf diesem Weg sehen Sie heute: Wir haben SÜDKURIER Online für Sie ganz neu und vieles daran besser gemacht.

Diesen Weg sind wir mit Ihnen zusammen gegangen. In der neuen Webseite stecken jede Menge Wünsche und Anregungen, die uns vor allem unsere regelmäßigen Nutzer und Abonnenten gegeben haben und ständig geben.

Hier kommen zehn Dinge, die wir für Sie verbessert haben. Weiter unten können Sie uns Rückmeldung zur neuen Seite geben, und wir erklären Ihnen einige zentrale Funktionen im Detail.

Mit diesen 10 Neuerungen haben wir SÜDKURIER Online für Sie noch wertvoller gemacht Unser neues Design bietet Ihnen ein hochwertiges Leseerlebnis auf allen Geräten. Verpassen Sie nie wieder das Wichtigste aus Ihrem Ort und und der Umgebung. Passen Sie die Seite auf Ihren Heimatort an. Unser neues redaktionelles Konzept bringt Ihnen bessere, spannendere, relevantere Geschichten - multimedial erzählt, perfekt für alle Geräte aufbereitet. Die Startseite ist unser Schaufenster – hier finden Sie jederzeit unsere besten und wertvollsten Geschichten und eine handverlesene Auswahl dessen, was gerade im Moment wirklich wichtig ist. Abonnenten bekommen spürbar weniger Werbeanzeigen ausgespielt. Unsere Bilder sind so gut wie nie zuvor – weil gute Geschichten eben nicht nur aus Worten bestehen. Sie sind ganz dicht dran an unseren Autoren. Sehen Sie sofort, wer hinter einer Geschichte steckt, und nehmen Sie Kontakt auf. Sie behalten den Überblick mit unserer vereinfachten Navigation und einer verbesserten Struktur unserer Inhalte. Mehr als nur Nachrichten: In unserem neuen Leben-Bereich bieten wir bereichernde, spannende und nützliche Artikel und Geschichten rund um Freizeit, Wohnen, Geschichte und vieles mehr in unserer schönen Region. Auf unseren neuen Themenseiten bündeln wir diejenigen Themen aus unserer Heimat, die wir über Monate und Jahre begleiten.

Wie navigiere ich zu Inhalten, die mich interessieren?

Die Navigation finden Sie nun oben links neben dem SÜDKURIER-Schriftzug. Mit einem Klick auf die drei horizontalen Linien öffnen Sie die Navigation. Von hier aus kommen Sie zu allen Rubriken und den lokalen Nachrichten.

Unser journalistisches Angebot haben wir für Sie übersichtlich in drei große Rubriken unterteilt:

Region: Artikel aus den SÜDKURIER-Regionen und allen Gemeinden

Artikel aus den SÜDKURIER-Regionen und allen Gemeinden Überregional: Nachrichten aus Baden-Württemberg, Deutschland und der Welt

Nachrichten aus Baden-Württemberg, Deutschland und der Welt Leben: Bereichernde, spannende und nützliche Artikel und Geschichten rund um Freizeit, Wohnen, Geschichte und vieles mehr

Weitere Navigationspunkte sind:

Märkte: Anzeigen, Inspirationen-Shop und Reisen

Anzeigen, Inspirationen-Shop und Reisen Abo: SÜDKURIER-Abo bestellen oder verwalten

SÜDKURIER-Abo bestellen oder verwalten Newsletter: Kostenlose redaktionelle Newsletter abonnieren – aus Ihrer Region

Kostenlose redaktionelle Newsletter abonnieren – aus Ihrer Region Service: Kontakt, Impressum, Datenschutz, Allgemeine Geschäftsbedinungen (AGB), SÜDKURIER Medienhaus

Auch finden Sie in der Navigation den Zugang zur Digitalen Zeitung.

Wie lege ich meinen Heimatort fest?

Als kostenlos registrierter Nutzer können Sie einen Ort als Ihren Heimatort festlegen. In der Navigation bzw. im Seitenkopf haben Sie dann einen direkten Link zu diesem Ort – sozusagen eine Abkürzung zu den Inhalten, die für Sie am relevantesten sind.

Außerdem präsentieren wir Ihnen die neuesten Inhalte aus Ihrem Ort direkt auf der Startseite in einer eigenen Box.

Melden Sie sich mit Ihrem SÜDKURIER Online-Zugang an oder erstellen Sie kostenlos einen Zugang, und wählen Sie danach in Ihrem Profil Ihren Heimatort aus. Diesen können Sie jederzeit beliebig ändern.

Wie funktionieren die neuen Ortsseiten?

Zu allen Gemeinden im SÜDKURIER-Gebiet gibt es eine eigene Ortsseite. Sie finden jede Ortsseite auch über den Kurzlink www.suedkurier.de/ort (z.B. www.suedkurier.de/konstanz).

Auf der Ortsseite finden Sie alle Artikel aus diesem Ort – und nach einer intelligenten Logik auch die wichtigsten Artikel aus dem Umkreis.

Was erwartet mich auf der Homepage?

Auf der Startseite stellt Ihnen die SÜDKURIER-Redaktion laufend die besten und wertvollsten Geschichten sowie ausgewählte aktuelle Themen und Ereignisse zusammen. Die Startseite ist sozusagen unser Schaufenster – kommen Sie gern regelmäßig vorbei!

Warum ist das Layout anders als vorher?

Wir haben unserer Seite ein ganz neues Aussehen gegeben und SÜDKURIER Online nun auch optisch zu einem echten SÜDKURIER-Angebot gemacht. Dabei haben wir vor allem darauf geachtet, dass Sie die Seite auf dem Smartphone optimal nutzen können.

Unsere Artikel sind nun viel besser lesbar als vorher. Wir haben neue Möglichkeiten geschaffen, um Ihnen unsere Region und die Welt noch besser nahebringen zu können, etwa durch strukturierte Erklär-Elemente und neue Arten der Darstellung. In vielen Artikeln erfahren Sie mehr über unsere Autoren, die jeden Tag für Sie arbeiten.

Gibt es weiterhin Bildergalerien?

Auch auf unserer neuen Seite berichten wir mit Bildern über Veranstaltungen und Ereignisse. Allerdings nicht mehr in Bildergalerien, sondern mit Bilder-Artikeln, die Sie direkt auf den Ortsseiten finden. Hier müssen Sie nun nicht mehr für jedes weitere Bild einen Klick machen, sondern können ganz bequem von oben nach unten durch die Bilder scrollen.

Was sind die neuen Themenseiten?

Viele Themen in unserer Region sind so spannend, dass wir sie über viele Monate und Jahre begleiten. Zu diesen Themen bieten wir Themenseiten an, auf denen wir alle Artikel zu einem Thema bündeln. Relevante Themenseiten zeigen wir Ihnen an vielen passenden Stellen auf der Seite an.

Was sind meine Vorteile als Abonnent?

Als Abonnent von SÜDKURIER Online nutzen Sie unsere Seite in vollem Umfang, d.h. Sie lesen unbegrenzt viele Artikel (Nicht-Abonnenten lesen einen Gratis-Artikel pro Tag). Abonnenten erhalten nur noch Werbung von lokalen Anzeigenkunden – durch das Ausblenden nationaler Werbung laden unsere Seiten und Artikel außerdem deutlich schneller.

Als Abonnent können Sie zudem unsere Artikel-Datenbank durchsuchen und haben vollen Zugriff auf Archiv-Artikel ab dem Jahr 2002.

Ich bin noch kein Abonnent – was nun?

Falls Sie noch kein Abonnent sind, können Sie unsere neue Seite hier mit in einem Gratismonat testen.

