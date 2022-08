FünfTage nach derAufsehen erregendenFestnahme eines ersten Tatverdächtigen im TötungsfallBarchetsee landete die Polizei einen zweiten Ermittlungserfolg in dem 15 Jahre zurückliegenden „Cold Case“.

Einsatzkräfte der Schaffhauser und Thurgauer Kantonspolizei haben bereits am 17. August – wie erst am Montag bekannt wurde – einen 58-jährigen Italiener an seinem Wohnort im Kanton Schaffhausen festgenommen und inhaftiert. Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen eröffnete eine Strafuntersuchung gegen den Mann, das Gericht hat Untersuchungshaft angeordnet.

„In den Vernehmungen werden die Beschuldigten mit den vielen, vielen Ermittlungsergebnissen konfrontiert. Im besten Fall gibt es dazu eine Rollenklärung, damit wir genau wissen, wer welchen Tatbeitrag geleistet hat“, sagt Andy Theler von der Kantonspolizei Thurgau dem SÜDKURIER. Ein Geständnis liege noch nicht vor.

Besitzer von Betonelement erinnert sich

Nach intensiven Ermittlungen, auch unter mithilfe der TV-Sendung ‚AktenzeichenXYungelöst‘, diewichtigeHinweise lieferte, werfen die Thurgauer Strafverfolgungsbehörden den beiden tatverdächtigen Männern vor, am Tötungsdelikt „Barchetsee“ beteiligt gewesen zu sein.

Der Ägypter Karm Ahmed lebte in Schaffhausen und wurde nur 27 Jahre alt. | Bild: Kantonspolizei Thurgau

Am 13. Dezember 2007 war ein 27-jähriger Ägypter tot aus dem Barchetsee bei Oberneunforn geborgen worden – etwa zehn Autominuten von Gailingen am Hochrhein entfernt. Die Leiche wies Schusswunden auf und war beschwert mit einem Betonelement, das 30 Kilogramm wog.

Detailansicht der Stirn- und Längsseite mit Filzstiftmarkierungen und der Handnotiz „2 Stk“ des Betonelements, mit dem die Leiche beschwert wurde. | Bild: Kapo Thurgau

Einer von rund 100 Anrufern bei „Aktenzeichen XY ungelöst“ hatte etwa den Hinweis geliefert, woher das im See gefundene Betonelement stammte: Es diente einst als Gegengewicht eines Zeichentisches, wie sich herausstellte. „Der Besitzer hatte es im Sperrmüll entsorgt und konnte sich noch daran erinnern. Das hat zur Klärung der zeitlichen und geografischen Hintergründe beigetragen“, sagt Theler.

Detailansicht der Stirn- und Längsseite mit Filzstiftmarkierungen und der Handnotiz „2 Stk“. | Bild: Kapo Thurgau

Einzigartiger Cold Case

Weder er noch einige seiner Kollegen bei der Kantonspolizei Thurgau können sich daran erinnern, dass jemals in einem so lange zurückliegendem Cold Case Tatverdächtige noch festgenommen werden konnten.

Cold Cases Als Cold Cases (engl. für „kalte Fälle“) bezeichnet man Kriminalfälle, die schon länger zurück liegen, aber nicht aufgeklärt sind. Wegen neuer Spuren oder Ermittlungsmethoden werden sie teilweise Jahre oder Jahrzehnte später doch gelöst. Besonders bei Mordfällen, die nicht verjähren, können die Täter so noch weit nach der Tat verurteilt werden.

„Es ist höchst selten, dass ein Hinweis allein der Entscheidende ist. Es ist meist ein Zusammenspiel von ganz vielen Puzzleteilen. Wenn es gelingt, die richtig zusammenzusetzen, ergibt sich das ganze Bild“, so der Sprecher der Kantonspolizei.

Mit diesem auffälligen Pkw war das 27-jährige Tötungsopfer auch im süddeutschen Raum unterwegs. | Bild: Kapo Thurgau

Bereits am Freitag, 12. August, konnte ein Tatverdächtiger bei der Einreise in Bargen an der Grenze zum Landkreis Konstanz festgenommen. Er war aus dem Stadtgebiet von Tengen in die Schweiz eingereist. Die Behörden hätten gewusst, dass der in der Schweiz wohnhafte Tatverdächtige früher oder später wieder in sein Heimatland kommen würde, allerdings nicht wann und wo. Der 62-jährige Schweizer befindet sich ebenfalls in U-Haft.

Die Behörden betonen, die Ermittlungen von Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft sind noch nicht abgeschlossen. Im Umfeld der beiden Tatverdächtigen laufen noch Befragungen und Abklärungen. Es gilt die Unschuldsvermutung.