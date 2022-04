Bei der Verhaftung eines gesuchten und bewaffneten Mannes durch die Schweizer Polizei sind in Wallisellen bei Zürich zwei Menschen getötet worden. Das teilt die Kantonspolizei Zürich mit. Der Gesuchte sowie dessen Begleiterin seien bei einem Schusswechsel mit der Polizei am Mittwochabend tödlich verletzt worden, so die Kantonspolizei weiter.

Der Mann wurde seit dem 31. März wegen einer Entführung gesucht. Laut Angaben der Kantonspolizei sollte der 38-Jährige am Mittwochabend verhaftet werden. Weil die Polizei davon ausging, dass der Mann bewaffnet sein könnte, rückte eine Spezialeinheit an. Der Gesuchte habe zunächst die Waffe gezogen, das Feuer eröffnet und mutmaßlich seine Begleiterin getroffen. Dann sei es zum Schusswechsel mit der Polizei gekommen.

Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarben der Mann und die Frau noch vor Ort.

